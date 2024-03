Prins Harry er tilsyneladende ikke færdig med at give tv-interview om sin kongelige familie – på trods af, at han allerede har gjort sig temmelig upopulær med sine tidligere interviews.

Nu vil prinsen angiveligt fortælle om sin fars tilstand i et overraskende interview med amerikansk tv.

Værten er en kendt skuespillers søn.

Det er det amerikanske morgen tv-program 'Good Morning America' GMA), der har fået prins Harry i tale.

Det annoncerer GMA selv på det sociale medie ‘X’.

Ifølge Daily Mail har 'Good Morning America' fulgt prins Harry og hertuginde Meghan de seneste dage under deres besøg på det mondæne skisportssted Whistler i Canada, hvor de har haft fokus på prins Harrys hjertebarn 'Invictus Games', som er en sportskonkurrence for handicappede soldaterveteraner.

Ifølge Daily Mail vil prinsen medvirke i programmet, der sendes fredag morgen amerikansk tid.

Det er den kendte 'Superman'-skuespiller Christopher Reeves søn Will Reeve, der vil stå for interviewet.

Og meget overraskende lyder meldingen, at prinsen i interviewet vil fortælle om sin fars tilstand.

Interviewet vil ifølge Reeve være et 'helt nyt interview med Prince Harry om hans liv med Meghan, hvordan det går med hans far, kong Charles, og hans passion for at støtte sårede krigere'.

Interviewet vækker opsigt, da det er første gang, at prins Harry vil tale om sin fars tilstand.

Desuden kommer det efter flere dage, hvor der har været fornyet ballade om prins Harry og hertuginde Meghans ageren i forhold til det britiske kongehus.

Parret har blandt andet de seneste dage været i vælten, da de kun få dage efter kong Charles kræftdiagnose valgte at lancere deres hjemmeside og skifte navnet fra Archewell til Sussex.com.



Ifølge Independent kommer interviewet efter, at Daily Telegraphs royale redaktør ellers har skrevet, at det virker til at være muligt for parret at blive genforenet med prins Harrys far og bror, prins William, hvis de holder mund om det britiske kongehus under opholdet i Whistler.

En talsmand for parret har dog efterfølgende ifølge Independent udtalt:

'Vi har gang på gang hørt, at visse muligheder er altafgørende for parret. De er her stadig. Dette par kan ikke knækkes,' siger talsmanden til Daily Mirror.

Det var mandag den 5. Februar, at det britiske kongehus udsendte en pressemeddelelse om, at kong Charles har kræft.

Det er ikke oplyst, hvilken slags kræft, han lider af, men det vides, at det ikke er prostatakræft.

Kongen er kommet i kræftbehandling og har den næste tid aflyst sin deltagelse i offentlige arrangementer.

Han vil dog fortsat ordne de statslige anliggender, som tilfalder ham som monark, har kongehuset oplyst.

