Prins Harry og Meghan Markle har netop lanceret en ny hjemmeside.

Spørger man forfatter og England-korrespondent Lone Theils er timingen ikke fantastisk.

Til B.T. fortæller hun nemlig, at den nye 'Sussex.com' kan være en ekstra hovedpine i et i forvejen presset britisk kongehus.

»Der er jo en uskreven regel om, at man ikke bruger sin royale titel til at tjene penge. Nu har de så valgt at rebrande sig selv på denne her hjemmeside, fordi de har behov for at sælge deres forbindelse til kongehuset, efter at interessen har været faldende på det amerikanske marked – der er det eneste marked, de har tilbage,« lyder det.

På hjemmesiden står der med store bogstaver, at det er en side for prins Harry og Meghan.

Nederst står der, at der er tale om hertugen og hertuginden af Sussex.

»Hvis man spørger det britiske hof, så er det underlødigt, og det er misbrug af privilegier at bruge sine titler til at sælge et produkt.«

»Samtidig kan man sige, at han jo rent faktisk hedder prins Harry, men før har de promoveret sig som Archewell (Navnet på deres velgørenhedsorganisation, red.), så det er helt tydeligt, at de har haft et behov for at ændre marketingstrategien,« forklarer Lone Theils.

Nu skal parret til at sælge en ny fortælling - mener Lone Theils. Foto: Abaca/Ritzau Scanpix Vis mere Nu skal parret til at sælge en ny fortælling - mener Lone Theils. Foto: Abaca/Ritzau Scanpix

Den nye hjemmeside kommer oveni et britisk kongehus, der er ramt af sygdom hos både kong Charles og prinsesse Kate.

»Man kan sige, at det britiske kongehus nok har andre mere presserende ting at gå op i lige nu end den hjemmeside, men hvis jeg var kongehuset, ville jeg synes, at det var en tarvelig timing.«

»Jeg tror ikke, at prins Harry går efter at være ondskabsfuld, men det er ubetænksomt og dårlig timing.«

Lone Theils peger på, at grunden til at prins Harry har lanceret hjemmesiden hænger sammen med, at han skal til at promovere Invictus Games i Canada, som er en turnering for veteraner, han har startet.

»Ordrebogen er ved at være tom, og nu skal han ud og lancere det her i et nyt land. Det er en god mulighed for at ryste posen. De har brug for mere business. De har fortalt hele deres historie, og de skal til at finde på noget nyt, som de kan sælge.«

Det er da også et billede af Harry og Meghan ved netop Invictus Games, der er forsiden på hjemmesiden.

I flere britiske medier spekulerer man på, om det britiske kongehus kan finde på at lukke den nye hjemmeside ned fordi Harry og Meghan kunne ligne nogen, der bruger deres titel kommercielt.

»Det ville være en voldsom reaktion at lukke den ned, og de har som sagt meget andet at gå op i lige for tiden. Måske har Harry også fortalt sin far om det, da han besøgte ham i forbindelse med udmeldingen om kræftsygdommen, vi ved det ikke.«

Kong Charles har vist sig offentligt siden diagnosen blev offentliggjort, men endnu er prinsesse Kate stadig sygemeldt.

Det vides ikke, hvad prinsessen har været igennem af operation kun, at det er i maveregionen.