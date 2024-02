Hvis der er nogen, der ved, hvordan man kan skabe overskrifter verden over, så er det prins Harry.

Fredag viste han sit talent igen, da han i et interview med amerikansk morgen-tv kom med flere opsigtsvækkende meldinger – herunder om sin fars kræftsygdom – samt om, at han overvejer at skifte statsborgerskab.

I interviewet med amerikanske 'Good morning America' fortalte den britiske prins blandt andet, at han fik nyheden om sin fars sygdom gennem en telefonsamtale.

'Og hvad gjorde du så?', spurgte intervieweren, der var Supermand-skuespilleren Christopher Reeves voksne søn, Will Reeves.

Harry var åbenmundet, men ville dog ikke svare på alt. Foto: Jennifer Gauthier/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Harry var åbenmundet, men ville dog ikke svare på alt. Foto: Jennifer Gauthier/Reuters/Ritzau Scanpix

»Jeg hoppede på et fly og tog over for at se ham, så hurtigt jeg kunne,« fortalte prins Harry, der altså efter en lang flytur fik mulighed for at tale med sin far, kong Charles, i 30 minutter, inden han dagen efter returnerede til Californien.

Herefter fortalte prins Harry, at han var meget taknemmelig for muligheden for at tale med sin far og tilbringe lidt tid med ham.

Der var dog ét spørgsmål, som han ikke ville svare på – nemlig sin fars tilstand:

»Det bliver mellem mig og ham,« lød det fra den britiske prins, der dog også fortalte, at han er sikker på, at kong Charles’ sygdomsforløb bringer far og søn tættere sammen igen.

Prinsen afslørede, at han blandt andet har planer om at flere ture til Storbritannien i nærmeste fremtid, og han forventer at besøge sin kongelige familie så meget, som han kan.

Harrys åbenmundethed har været noget anderledes end hos hans britiske familie, der bestemt ikke har haft lyst til at udtale sig, efter at kong Charles fik konstateret kræft.

Prins Harry holdt sig dog ikke synderligt tilbage i interviewet, hvor han også fortalte om sit liv i Californien med sin kone, hertuginde Meghan.

Blandt andet fortalte han sig, at han efter knap tre år i USA fortsat ikke føler sig som amerikaner.

THIS MORNING: A @GMA Exclusive: The all-new interview with Prince Harry on his life with Meghan, how his father King Charles is doing and his passion supporting wounded warriors. pic.twitter.com/SxDd9VeG6S — Good Morning America (@GMA) February 16, 2024

Alligevel overvejer han at blive amerikansk statsborger:

»At få amerikansk statsborgerskab er bestemt en tanke, der har strejfet mig, men det har bestemt ingen høj prioritet for mig lige nu,« forklarede han.

Ifølge Daily Mail er det dog også tvivlsomt, om prins Harry overhovedet ville kunne opnå et amerikansk statsborgerskab, da han i sin bog 'Reserven' har indrømmet, at han tidligere har taget stoffer, hvilket de amerikanske immigrationsmyndigheder ikke tager let på.

Prinsen fortalte dog, at han elsker at bo i USA:

Kong Charles har fået konstateret kræft. Foto: Henry Nicholls/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Kong Charles har fået konstateret kræft. Foto: Henry Nicholls/AFP/Ritzau Scanpix

»Det er fantastisk. Jeg elsker hver eneste dag,« lød det far prins Harry, der også fortalte, at han elsker at være far, og at hans børn har det godt.

Interviewet med 'Good Morning America' er blevet til i den canadiske skisportsby Whistler, hvor prins Harry og hertuginde Meghan har været de seneste dage for at sætte fokus på turneringen Invictus Games, som er en sportskonkurrence for sprede soldaterveteraner, som prins Harry står bag.

Flere kongehus eksperter har påpeget, at den kongelige familie nok håbede på, at prins Harry og hans kone ikke ville tale om kongens sygdom under opholdet i Whistler.

Især har man peget på, at der nok ville være større sandsynlighed for, at det anstrengte forhold mellem prins Harry og hans kongelige familie ville blive bedre, hvis han holdt munden lukket.

En talsmand for parret har dog efterfølgende udtalt:

»Vi har gang på gang hørt, at visse muligheder er altafgørende for parret. De er her stadig. Dette par kan ikke knækkes,« siger talsmanden til Daily Mirror.

Hør mere om det danske og det britiske kongehus i B.T.'s podcast 'Kongehuset bag kulissen':