Tager man et kig på vejret denne påskesøndag, så ser det ud til, at det vil »dele vandene.«

Sådan formulerer meteorolog Mette Wagner det i hvert fald hos DMI, og det er der en helt klar grund til.

For i den ene del af landet vil man få lavere temperaturer og mere nedbør.

Mens man i den anden del kan få det lunere og få mere solskin.

»Er man til skyer, regn og temperaturer mellem seks og ti grader, så skal man drage mod vest,« forklarer Mette Wagner det i en vejrkommentar på Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside:

»Hvis man er til lidt højere temperaturer, mellem 12 og 18 grader, forholdsvis tørvejr og perioder med – til dels sløret – sol, så er det i de østlige egne, at man skal befinde sig.«

Hvis du vil være sikker på at få en tør og lun gåtur ude i naturen denne søndag, så bør du søge mod Bornholm, lyder det videre.

»Der, hvor solen kommer til at titte frem længst tid, er på Bornholm. Det er også her, det forventes at den højeste temperatur bliver målt,« forklarer meteorologen.

Selvom der kan komme solskin, om end det til dels bliver sløret, i de østlige egne, så varer det dog ikke ved.

For i løbet af dagen bliver det mere skyet, oplyser Mette Wagner i sin vejrkommentar.

Og især i Vestsjælland kan der komme lidt regn.

Hvor meget nedbør, der kan komme og hvor, er dog ikke helt til at sige, da prognoserne er lidt uenige om det, lyder det fra DMI.