Så er den gal igen. Miljøminister Magnus Heunicke (S) foretager sig ingenting.

Sådan lyder kritikken i hvert fald igen fra miljøordførere på begge sider af Folketinget. Denne gang handler det om naturnationalparkerne, som ordførerne mener, der »intet sker« med.

I december fik Magnus Heunicke voldsom kritik for ikke at passe sit arbejde som miljøminister, da han ikke havde inviteret til politiske forhandlinger på miljøområdet i et helt år.

Han fik også den tvivlsomme ære af at blive kåret til Årets Yndlingsoffer i det danske satiremagasin Svikmøllen for ikke at foretage sig noget som helst, mens miljøet lider, og havbundene ligger døde hen.

Torsdag skulle Heunicke så stå skoleret i Folketinget til åbent samråd, fordi partierne bag aftalen om udbyggelse af naturnationalparker mener, at arbejdet er gået helt i stå.

Magnus Heunicke, nu står vi her jo igen, fordi mange af ordførerne ikke synes, du har været hurtig nok til at agere på de her naturnationalparker. Hvorfor har du ikke gjort det?

»Ja, og det skyldes jo, at de her naturnationalparker, det kræver rigtig meget arbejde af vores myndigheder. Natur, altså der er arter, som er truet, som man skal passe godt på. Og så skal vi lave endnu bedre natur,« forklarede Heunicke efter samrådet.

Men det er vel ikke nogen grund til ikke at gøre noget. Det er vel netop en grund til at komme i gang i en vis fart?



»Ja, lige præcis,« siger Magnus Heunicke og fortsætter:

Miljøminister Magnus Heunicke anklages igen for ikke at passe sit arbejde. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Miljøminister Magnus Heunicke anklages igen for ikke at passe sit arbejde. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

»Jeg er jo stor fan af naturen. Og vi kan se, at naturnationalparker er der et stort flertal, der ser frem til og virkelig elsker ideen om. Det gør jeg virkelig også selv.«

Magnus Heunicke nævner en række grunde til, at arbejdet med naturnationalparkerne går langsomt. For eksempel en række klager fra borgere og en bunke høringssvar, som skal vurderes grundigt. Men til efteråret skulle der ske noget.

»Når fuglene er færdige med at yngle, det er sådan omkring september måned, så starter vi med at sætte hegn op. Og så bliver der sat dyr ud, og så vil vi kunne se de første naturnationalparker …«

Når fuglene er færdige med at yngle? Hvorfor kan man ikke bare sætte hegn op, selvom de yngler?



»Det er simpelthen fordi, det er jo værdifuld natur, vi har med at gøre her. Det er ikke bare sådan en bar mark. Smukke skove, nogle flotte områder, der er sjældne fugle, truede fugle og der er orkideer. Det er altså naturtyper, vi skal passe rigtig godt på, når vi laver god natur om til fantastisk natur.«

I sagde jo, at der skulle være 15 naturnationalparker, der skulle stå klar i 2024. Vidste I ikke, at fugle yngler, og folk klager og sådan noget? Nu kommer flere af parkerne jo først på den anden side af 2028, måske endda meget senere?

»Nej, altså vi går klart efter, at de to første parker starter vi med i år, de tre næste kan vi åbne året efter, og de sidste otte i den her etape med 15 naturnationalparker, kan vi så åbne, når vi når til 2028,« siger Magnus Heunicke.

I december måned 2023 lovede Magnus Heunicke, at han ville indkalde til forhandlinger om iltsvindet i de danske farvande og den omfattende fiskedød, som er opstået i den forbindelse. Det skulle ske i starten af 2024.

Arbejdet med naturnationalparkerne er »gået totalt i stå«, siger miljøordførerne. Her er vi i Lille Vildmose, hvor man blandt andet kan møde elge. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Arbejdet med naturnationalparkerne er »gået totalt i stå«, siger miljøordførerne. Her er vi i Lille Vildmose, hvor man blandt andet kan møde elge. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Men det er ikke sket endnu.

Hvordan går det med fiskene? Vi har jo så meget iltsvind i de danske farvande og du skulle indkalde til forhandlinger om det. Har du gjort det?



»Ja, altså, fisk? Nåh, du mener iltsvindsdiskussionen?«

Ja. Fiskene, der dør af iltmangel. Hvordan går det med det?



»Vi ser jo ind i en sommer, hvor problemet med for meget kvælstof stadig vil være der, og vi kan også se, at …«

Men har du indkaldt til forhandlinger?



»Nej, men vi har jo haft forhandlinger i forbindelse med finansloven, hvor vi jo var enige om at afsætte en sum på 405 millioner kroner, og de midler er vi ved at være klar til at kunne udmønte.«

Heunicke taler om en havmiljøpakke, som blev afsat under finanslovforhandlingerne, og som altså ikke ligger under Miljøministeriet.

Han lover dog, at han som minister vil indkalde til reelle forhandlinger under hans resort.

Alternativet miljøordfører Torsten Gejl: »Arbejdet er gået totalt i stå og der er total radiotavshed fra ministeriet.« Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Alternativet miljøordfører Torsten Gejl: »Arbejdet er gået totalt i stå og der er total radiotavshed fra ministeriet.« Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Ja, det kommer der forhandlinger om. Og der skal vi jo udmønte de midler, vi var enige om at afsætte i finansloven. Det er 405 millioner til en havmiljøpakke,« siger Magnus Heunicke.

Det var ordførerne fra Liberal Alliance, Alternativet, Enhedslisten, SF, De Konservative og Radikale Venstre, der sammen havde indkaldt til samråd med begrundelsen at »arbejdet ligger stille« og »intet er sket«.

»Arbejdet er gået totalt i stå, og der er total radiotavshed fra ministeriet,« siger Alternativets miljøordfører Torsten Gejl som fortsætter:

»Vi kunne være nået meget længere. Der er nul aktivitet fra ministeriets side, og det kan vi ikke forstå,« siger han.

De Konservatives miljøordfører Mette Abildgaard oplever ikke, at Magnus Heunicke er blevet mere arbejdsom, siden kritikken ramte ham i december.

»Vi bliver ikke inviteret til møder, og det står ekstremt stille. Partierne bag aftalen har jo været med til at finde penge til naturnationalparkerne og indføre lovgivning. Så hører vi ingenting i et år,« siger hun.

