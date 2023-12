Der retter sig nu en voldsom kritik mod miljøminister Magnus Heunicke (S) fra både politikere og miljøeksperter.

Magnus Heunicke havde nemlig ikke indkaldt Folketingets partiers miljøordførere til politiske forhandlinger en eneste gang siden folketingsvalget før onsdag aften klokken 18.40.

Den invitation kom i forlængelse af, at B.T. havde kontaktet Miljøministeriets pressetjeneste samme formiddag og spurgt til en kommentar fra ministeren om, hvorfor ordførerne ikke er blevet indkaldt til forhandlinger hele året.

Både De Konservatives miljøordfører, Mette Abildgaard, og SFs havmiljøordfører, Marianne Bigum, bekræfter overfor B.T., at miljøministeren ikke har kaldt til forhandlinger siden valget.

Tre andre miljøordførere i oppositionen kan heller ikke huske, at de er kaldt til en eneste politisk forhandling i år hos Magnus Heunicke.

Der har dog været såkaldte udvalgsmøder og orienteringsmøder, som er uden egentlige forhandlinger.

»Magnus Heunicke tager ingen initiativer, og der sker uendeligt lidt under ham,« siger De Konservatives miljøordfører, Mette Abildgaard.

Mette Abildgaard, konservative Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix Vis mere Mette Abildgaard, konservative Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

»Magnus Heunicke har ikke inviteret alle Folketingets partier til forhandlinger en eneste gang i 2023. Han bruger ikke sin tid på ting, som gør en forskel for naturen,« siger Abildgaard.

En tilsvarende kritik lyder fra SF.

»Problemerne hober sig jo op, og vi er klar til at arbejde, men vi bliver ikke indkaldt til nogen forhandlinger,« siger havmiljøordfører Marianne Bigum.

Synes du, Magnus Heunicke er doven?

»Altså, jeg ser ham jo til mange ting. Han kommer til samrådene og svarer på spørgsmål. Han bruger bare ikke tiden effektivt til at løse problemerne på sit område,« siger Bigum.

2023 blev året, hvor danskerne blandt andet fik et blik under havoverfladen og så enorme områder ramt af iltsvind, da Berlingske bragte en omfattende fotoreportage.

Helt døde områder i danske farvande, hvor det var umuligt at finde liv. Danske fiskere forklarede trist, at de ikke kunne fange noget.

»Vi har masser af arter, som forsvinder. Vi har kæmpestore problemer med iltsvind, og danskerne forventer, der bliver taget ansvar for det. Men der bliver ikke truffet de beslutninger, som der er brug for,« siger Mette Abildgaard.

Det er ikke alene den politiske opposition, som er utilfreds med miljøminister Magnus Heunickes arbejdsindsats. Utilfredsheden findes også blandt grønne organisationer og eksperter i miljøet.

»Vi står på en brændende platform, og der er ikke vedtaget noget ny lovgivning. Og så kalder han sig for havets minister,« siger Stig Markager, professor på Institut for Bioscience på Århus Universitet og ekspert i havmiljø.

Marianne Bigum (SF) Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Marianne Bigum (SF) Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

»Det er virkelig langt, langt over lukketid. Heunicke har ekstremt travlt. Der bliver nødt til at være lovgivning på plads, inden landmændene begynder at pløje i 2024, og det er om fire måneder,« siger han med henvisning til sin bekymring for et øget iltsvind i de danske farvande som følge af landbrugets udledninger.

Også Tænketanken HAV er kritisk.

»Nu har han jo sagt, at han vil være havets minister, men vi har ikke set noget endnu. Han har ikke gjort sit job godt nok,« siger Liselotte Hohwy Stokholm, administrerende direktør i Tænketanken HAV.

Hun kritiserer også, at Magnus Heunicke ikke har indkaldt til deciderede forhandlinger hele året, og at det først skete, da B.T. henvendte sig.

»Det er bekymrende, at det først sker nu. Man må bare sige, at det er på høje tid, men det er ikke nok bare at tale, der skal handling til nu. Vi skal bruge et gearskift,« siger hun.

10 emner, som miljøordførerne vil forhandle om SF og Konservative har sendt denne liste med ti emner, som partierne meget gerne vil til forhandlinger med Magnus Heunicke om. Listen er ikke i prioriteret rækkefølge.



1. Kvælstofsreduktioner - herunder iltsvind i danske farvande 2. Naturnationalparker 3. Klimatilpasning 4. PFAS-handlingsplan 5. Biodiversitetslov 6. Skovplan 7. Plastik-handlingsplan 8. Råstofplan 9. Vandrammedirektivet 10. Cirkulær økonomi

Magnus Heunicke har ikke ønsket at stille op til interview, så ministeriet har sendt en skriftlig kommentar fra ministeren.

Magnus Heunicke forklarer, at han har ført mange andre forhandlinger med regeringens ministre. Han glæder sig i øvrigt til at indkalde til flere forhandlinger i 2024.

»Jeg har netop inviteret til forhandlinger om nulemissionszoner og inviteret til politiske drøftelser af flere emner her i december. Med finansloven for 2024 har regeringen og aftalepartierne afsat 738,5 millioner kroner til grønne initiativer på Miljøministeriets område. Jeg ser frem til at skulle forhandle med aftalepartierne om udmøntningen af disse initiativer i 2024,« skriver han.

Magnus Heunicke svarer ikke på, hvorfor ministeriet indbød til forhandlinger om nulemissionszoner otte timer og 13 minutter efter B.T.s henvendelse.

Lyt til B.T.s politiske podcast Slottet & Sumpen med Anne Kirstine Cramon og Joachim B. Olsen.