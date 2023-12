Miljøminister Magnus Heunicke siger nu, at han »meget gerne« vil mødes med miljøordførerne i Folketinget om »konkrete indsatser« på miljøområdet.

Det sker efter, at Heunicke er blevet ramt af en voldsom kritik af at han slet ikke har indkaldt til politiske forhandlinger på miljøområdet siden han blev minister for et år siden.

Første gang at ministeren indkaldte til brede politiske forhandlinger var onsdag. Godt otte timer efter, at B.T. havde sendt en mail til ministeriet om, at der var en artikel på vej om Heunickes manglende forhandlinger.

Magnus Heunicke, ordførerne siger, at du har indkaldt til nul forhandlinger på miljøområdet hele 2023 og lige siden folketingsvalget. Hvorfor har du ikke indkaldt til mange flere?

»Okay, øøøh, men men … vi havde … forhandlinger i fredags?,« lyder det fra Magnus Heunicke.

Ja, dem havde du indkaldt til otte timer efter, at jeg havde sendt en mail til jeres presseafdeling om hvorfor du ikke havde indkaldt til noget?

»Okay. Det er altså ikke sådan noget, som man lige indkalder til. Jeg ved ikke lige, hvornår den mail kom fra dig, men …«

Otte timer og 13 minutter inden din indkaldelse kom.

»Okay. Okay. Men så kan jeg sige. okay …«

Otte timer og 13 minutter.

»Jeg ved ikke … Det er jo ikke mig, der får den mail, så lige den der, det ved jeg altså ikke.«

Miljøordfører for De Konservative, Mette Abildgaard, og havmiljøordfører for SF, Marianne Bigum, har været særdeles kritiske overfor Heunicke.

De giver udtryk for, at der er akut behov for, at der indkaldes til brede politiske forhandlinger om blandt andet biodiversitet, naturnationalparker og det skræmmende iltsvind, der har ramt danske farvande.

Hvorfor indkalder du ikke til det i højere grad?

»Jamen, det lytter jeg meget gerne til. Og jeg vil meget meget gerne mødes med ordførerne om konkrete indsatser. Jeg kan sige, at det, der står øverst på min dagsorden, det er at få livet tilbage i vores fjorde. Vi arbejder stenhårdt hver eneste dag,« siger Magnus Heunicke.

Han siger desuden, at han lover at indkalde til forhandlinger i starten af det nye år.

»Det vil både være genopretningen af vores havnatur, som er en pulje på mere end en halv milliard kroner og en akutpakke for at få livet tilbage i vores fjorde,« siger Heunicke.

Mandag blev Magnus Heunickes arbejdsindsats kraftigt kritiseret af både ordførere og flere miljøeksperter.

»Magnus Heunicke har ikke inviteret alle Folketingets partier til forhandlinger en eneste gang i 2023. Han bruger ikke sin tid på ting, som gør en forskel for naturen,« sagde den konservative ordfører Mette Abildgaard.

Store mængder fedtemøg kvæler havbunden i Køge Bugt. Foto: Asger Ladefoged

En tilsvarende kritik lød fra SF.

»Problemerne hober sig jo op, og vi er klar til at arbejde, men vi bliver ikke indkaldt til nogen forhandlinger,« sagde havmiljøordfører Marianne Bigum.

Og kritikken var langt fra bare politisk. Eksperter på området gik også til miljøministeren.

»Vi står på en brændende platform, og der er ikke vedtaget noget ny lovgivning. Og så kalder han sig for havets minister,« sagde Stig Markager, professor på Institut for Bioscience på Århus Universitet og ekspert i havmiljø.

Tænketanken HAVs direktør Liselotte Hohwy Stokholm forklarede også, at Heunicke »ikke har gjort sit job godt nok«.

Magnus Heunicke er desuden udnævnt til »årets yndlingsoffer« i det satiriske magasin Svikmøllen. Det skete i TV2s program »Året der gak«.

Kritikken gik især på, at Heunicke ikke har foretaget noget på miljøområdet trods adskillige brændende platforme.

Komiker Carsten Eskelund forklarede blandt andet fra scenen, at han selv havde stået i supermarkedet, taget nogle Findus-fiskefileter op og lagt dem tilbage i køledisken igen.

»Dermed har jeg gjort mere for havmiljøet, end du har hele året, Magnus« sagde han henvendt til Heunicke.

