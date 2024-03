I lørdags tog hele kongefamilien på en fælles påskeferie i udlandet.

Eller gjorde de nu også det?

For Billed-Bladet har bemærket, at selvom Kongehuset lørdag bekræftede, at kong Frederik, dronning Mary, kronprins Christian og resten af børnene var draget på et privat ophold i udlandet, så var der stadig nogen hjemme på Amalienborg i flere dage efter.

Der blev nemlig stadig flaget over Kongeparrets palæ, hvilket viser, at en eller flere af de kongelige familiemedlemmer stadig beboede residensen, mens resten altså var taget på påskeferie i udlandet.

Kong Frederik vil som travl konge prioritere sin familie, har han skrevet i sin bog 'Kongeord'. Her ses han ved tronskiftet med sin familie – dronning Mary og deres fire børn, kronprins Christian, prinsesse Isabella, prinsesse Josephine og prins Vincent – på balkonen efter proklamationen på Christiansborg Slot. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Det vides ikke, om det således var kong Frederik, der har kongeflaget, dronning Mary, som ville få markeret sin tilstedeværelse med kongehusflaget, eller kronprins Christian, der har tronfølgerflaget – og som havde fået påskefri fra sin skole – som blev hjemme på Amalienborg.

Nu skulle kongeparret og deres fire børn dog være samlet på påskeferie i udlandet, skriver Billed-Bladet.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Kongehuset om, hvem af de royale familiemedlemmer, der blev hængende på Amalienborg under familiens påskeferie, samt hvorfor.

Dronning Margrethe indfandt sig på Marselisborg Slot lørdag, hvor rigsforstanderflaget blev hejst over den afgåede regents århusianske påskeresidens.

Fra i lørdags har dronning Margrethe måttet lede landet, fordi kong Frederik og dronning Mary samme dag var taget med kronprins Christian og resten af børnene på påskeferie i udlandet, blev det bekræftet af kongehuset.

Påskeferien er kong Frederiks anden ferie, siden han med tronskiftet blev konge. Se B.T.s gennemgang af den nyslåede konges work-life-balance HER.

