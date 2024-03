Kong Frederik har slået fast, at han vil have tid til at prioritere sin familie som travl konge.

Nu er han så taget til udlandet på påskeferie med familien - og B.T. har brugt anledningen til at se, hvordan den nyslåede konges såkaldte work-life balance har taget sig ud.

Kong Frederiks første knap tre måneder som konge løber op i 24 arbejdsdage - heraf 5 hjemmearbejdsdage. Dertil kommer 54 fridage inklusiv nu to ferier.

Det svarer til, at kong Frederik har holdt lidt mere end to fridage per arbejdsdag, han har haft som konge.

Kong Frederik har altså - for offentligheden at se - arbejdet 24 dage på sine første knap tre måneder som konge. Almindeligt fuldtidsansatte danskere arbejder gennemsnitligt 21 dage hver måned.

På de 24 arbejdsdage har kong Frederik officielt haft 45 arbejdsopgaver. Det er lige i underkanten af to opgaver per arbejdsdag.

For kong Frederik har arbejdstiden som konge taget sig således ud:

Der har været både formelle, politiske og kirkelige markeringer af tronskiftet, fem audienser, et tre dage langt erhvervsfremstød i Polen, syv virksomheds- eller royale besøg, fire modtagelser af højtstående personager derhjemme, to fornemme officielle middage og et enkelt statsråd, ligesom der også skal tages billeder, skrives telegrammer og en tur i teateret.

Herimellem har der også været en vinterferie for kong Frederik - en ferie med familien, som sædvanligt går på at stå på ski i snelandskaberne i schweisiske Verbier i skolernes vinterferie.

Nu er det igen blevet tid til at samle kræfter, for den kongelige familie er taget på påskeferie.

Kongehusets kommunikationsafdeling har bekræftet overfor Her&Nu og ligeledes B.T., at dronning Margrethe er rigsforstander fra Marselisborg Slot i Aarhus, da kongeparret og deres børn er på et privat ophold i udlandet i forbindelse med påskeferien.

De har ingen kommentarer til Kongens arbejdskalender.

Kong Frederik udtalte i sin nye bog 'Kongeord', at han ville gøre tingene anderledes end sin mor, den afgåede regent dronning Margrethe.

Det gjaldt herunder 'hvordan vi som familie veksler mellem arbejde og fritid', fordi det er 'vigtigt med timeouts'.

Et gennemsnitligt arbejdende kongehus

Den danske kongefamilie arbejdede samlet set 191 dage sidste år. Det opgør den royale blog UfoNoMore, der hvert år udregner de europæiske kongefamiliers arbejdsdage.

Kong Frederik var selv for offentligheden at se den mest hårdtarbejdende af kongehusets medlemmer, da han som daværende kronprins var på arbejde i 92 af sidste års 365 dage.

Det var en fremgang fra de 77 dage, han arbejdede året forinden.

Den danske kongefamilies samlede antal arbejdsdage på 191 dage i 2023 lægger dem lige i midten af, hvor meget de andre europæiske kongefamilier arbejdede.

Den danske kongefamilie arbejdede således mere end den hollandske kongefamilie, der samlet var på opgaver over 162 dage sidste år, og storhertugfamilien i Luxembourg, der samlet havde 166 arbejdsdage, ligesom den danske kongefamilie overgik fyrsteparret af Monacos 172 arbejdsdage og den belgiske kongefamilies 173 arbejsdage.

Det mest arbejdssomme kongehus sidste år var dog det svenske, der samlet havde 218 arbejdsdage. Dernæst kommer den spanske kongefamilie, der havde 213 arbejdsdage, så den norske kongefamilie med deres 198 arbejdsdage og siden prinsesse Kate og prins William, der sammen med hertugparret af Edinburgh alene arbejdede 195 dage sidste år.

