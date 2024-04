Han går frem og tilbage. Hans stemme hæver og sænker sig i takt med, han taler. Han er tydeligvis ophidset.

Videoen af den amerikanske pastor Loran Livingston er gået viralt, efter han kom med en holdning til Donald Trump, som mange i USA er enige i, men få siger højt.

Den koster 59,99 dollar – svarende til lige over 400 kroner.

Der er tale om den udgave af Biblen, som den tidligere amerikansk præsident Donald Trump for tiden sælger.

Trump har gennem et længere stykke tid været i økonomiske problemer. Ikke mindst på grund af de mange juridiske sager, han for tiden døjer med.

Og derfor kunne det umiddelbart ligne en god idé at kombinere mange af de mest hardcore Trump-støtters patriotiske forkærlighed for hjemlandet med deres ofte dybe, kristne tro.

Og her har Trump tydeligvis set en mulighed for at tjene penge.

For den Bibel, han sælger, indeholder ikke kun Guds ord. I specialudgaven med tilnavnet 'God bless the USA' – 'Gud velsigne USA' – får man også et amerikansk flag, den amerikanske uafhængighedserklæring og den amerikanske loyalitetsed 'pledge of alligiance'.

Men det er ikke alle steder, det har vakt lige stor begejstring.

Flere amerikanske medier har direkte beskrevet, hvordan Trumps seneste forretningspåfund er blevet kaldt 'kættersk', 'helligbrøde' og kritiseret af flere præster i Guds eget land.

Trump selv er en erklæret kristen. Men der har specielt fra hans modstanderes side været sået tvivl om, i hvor høj grad det reelt gør sig gældende. Her har nogle af argumenterne blandt andet lydt, at en god kristen ikke kunne finde på at være sin gravide kone utro – og specielt ikke med en pornostjerne, som det skal have været tilfældet med Trump og Stormy Daniels.

Ikke desto mindre har Trump set en mulighed for at tjene en skilling ved at kombinere Guds ord og loyalitet over for USA i et og samme bogomslag.

Donald Trump med 'God bless the USA'-Biblen

Men nogle kristne i Guds eget land køber ikke Donald Trumps Bibelfortælling.

Et nyligt eksempel på det er en populær pastor fra Charlotte i delstaten North Carolina.

Han hedder pastor Loran Livingston og har gennem flere årtier været pastor ved Central Church, der huser op mod 6.000 kirkegængere.

I et klip, der er set mere end 1,8 millioner gange på X, har han tydeligvis fået nok af, at politik og Gud bliver blandet sammen.

Pastoren holder sig ikke tilbage.

»Nogle af jer bringer politik ind i kirken. I tror, at politik er spirituelt. Politik er af denne verden. I tror, det er jeres pligt at være politiske angående dit og dat,« siger pastoren.

»Nej, jeres pligt er at tjene jeres Gud, med al jeres hjerte, sjæl, sind, krop og styrke og elske din næste som dig selv,« råber pastor Linvingston, mens han peger ud på den så godt som fyldte kirke.

Og han er slet ikke færdig.

Pastor Loran Livingston tore the church up with this one. pic.twitter.com/jwG9A0fkFL — Howard Henderson (@hhendersonphd) April 22, 2024

Han går hidsigt frem og tilbage, mens han kigger ud på de fremmødte.

For han har også en pointe om Donald Trump, som mange konservative kristne i USA foretrækker ved det kommende præsidentvalg.

»I skal ikke tale til mig om mit spirituelle ansvar til at stemme. Det har jeg ikke,« siger han og kommer så ind – uden at nævne navn – på Donald Trumps forsøg på at tjene penge på at sælge sin udgave Biblen.

»Når man ikke læser (Biblen, red.) og beder, så siger man 'wauv, man kan få en Bibel nu, der inkluderer forfatningen, er det ikke fantastisk?' Nej. Nej, det er klamt. Det er blasfemi, det er et trick. Tager I pis på mig?« siger pastoren, der slår fast, at dem blandt hans menighed, der forfalder til den slags, er galt på den.

Klippet er siden gået viralt, da mange mener, at det kan være et tegn på, at dele af det kristne og konservative USA har fået nok af Donald Trump.

At de har gennemskuet ham i forsøget på at tjene penge på deres tro.

»Måske har MAGA (Trumps Make America Great Again-bevægelse, red.) endelig tabt kirken,« som en skriver på X.

Den patriotiske Bibel sælger Trump sammen med den amerikanske countrysanger Lee Greenwood, som først fik ideen til udgaven tilbage i 2021.

Netop Lee Greenwood har lavet sangen 'God bless the USA'. Netop den sang går Donald Trump på scenen til ved sine berømte vælgermøder eller rallys.