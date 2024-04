Den næste amerikanske præsident kommer ikke til at hedde Kennedy. I hvert fald ikke, hvis det står til Kennedy-familien.

Den kendte familie har nemlig i en massiv kampagne taget afstand fra Robert F. Kennedy Jr. – kaldet Bobby Kennedy – der stiller op som præsidentkandidat. Og det er der ifølge USA-ekspert en særlig grund til.

Ordene er helt klare fra Kennedy-familien.

»Vi kan ikke gøre noget, der på nogen måde fjerner blot én stemme fra præsident Biden. Hvis du sætter navnet Kennedy på stemmesedlen, så vil demokraterne føle sig splittet. Vi forsøger at få dem til at forstå, at dette er en ting, som de ikke behøver at føle sig splittet over.«

Bobby Kennedy er ikke populær blandt sine søskende. Foto: Adam Davis/EPA/Ritzau Scanpix

Sådan lød det ifølge New York Post fra 71-årige Joe Kennedy, da han forleden blev adspurgt, om han ville opfordre sin et år yngre bror – også kendt som RFK Jr. – til at trække sig som præsidentkandidat.

Ifølge USA-ekspert Camilla Sebelius Winther, der er kampagneanalytiker hos USA-mediet Kongressen, er der en særlig grund til Kennedy'ernes ekstremt synlige afstandtagen til deres bror.

»Kennedyfamilien er jo et rigtigt, rigtig anerkendt politisk navn, så når RFK Jr. stiller op som tredjepartis kandidat, så er det ikke Donald Trump, som han truer med sit kandidatur, men han tapper direkte ind i Bidens vælgerbase, og det kan risikere at udgøre en kæmpe trussel mod Biden,« forklarer hun.

Med sine ord understregede Joe Kennedy endnu en gang det, som han og hans søskende Kerry, Rory og Kathleen allerede flere gange har udtalt – nemlig at de anser deres brors kandidatur som 'farlig for vores land'.

Kerry Kennedy ses her sammen med prins Harry og hertuginde Meghan. Foto: Evan Agostini/AP/Ritzau Scanpix

Det har de også alle understreget igen og igen de seneste uger, hvor de i en massiv støttekampagne har støttet demokraternes præsidentkandidat Joe Biden.

De fire søskende, der er ud af en søskendegruppe på ni, og hvis far er USAs tidligere senator og justitsminister Robert F. Kennedy, er nemlig bestemt ikke begejstrede for, at deres bror, Bobby Kennedy skal stille op som tredjepartis præsident.

Den efterhånden legendariske Kennedy-familien er ekstremt kendte i USA – og de er især kendte for at have været demokrater gennem årtier.

»Udfordringen er, at når en med efternavnet Kennedy stiller op som tredje partikandidat, så risikerer man, hvis man ser det fra demokraternes synspunkt, at forære Trump sejren,« siger Camilla Sebelius Winther.

Hun forklarer, at demokraternes stemmer risikerer at blive splittet, da nogle vil føle sig forpligtet til at stemme på et Kennedy-navn, der normalt vil betyde en stemme på demokraterne, men hvor det altså i dette tilfælde betyder det modsatte – nemlig en stemme mindre til demokraterne.

Efter en svag start på året, hvor der blandt andet var stor fokus på hans høje alder, er Joe Biden kommet godt igen og står stærkt i meningsmålingerne.

Og derfor har han taget den indirekte trussel fra blandt andre Bobby Kennedy meget alvorligt.

»Det er derfor, at Biden i sidste måned gik ud og puttede 29 millioner dollar i en støttekampagne,« siger Camilla Sebelius Winther og forklarer, at Biden nu har allieret sig med både Barack Obama, Bernie Sanders og Kennedy-familien:

Forholdet mellem Biden og Kennedyerne er tæt . Foto: Drew Hallowell/AFP/Ritzau Scanpix

»Det er et super stærkt trumfkort for Biden, at hele Kennedy-familien går ud og siger, at 'vi støtter selvfølgelig Biden, fordi vi er demokrater',« siger hun og forklarer, at Biden blandt andet kører massive kampagner i særligt de amerikanske svingstater.

»Han har en video, hvor han har optaget Kerry Kennedy (Bobby Kennedys søster, red.), der primært har udtalt sig om det her. Der er ikke nogen amerikanere, der kan have undgået at blive eksponeret for den her kampagne – særligt, hvis du er i en af de vigtige svingstater,« forklarer hun og tilføjer:

»Så de er klar over, at Bobby Kennedy potentielt har udgjort en kæmpe trussel for Bidens kampagne, og det er den trussel, som de er i gang med at eliminere ved at få en støtteerklæring fra hele Kennedy-familien,« siger hun.

Foruden at have skabt opmærksomhed ved at melde sig på banen som præsidentkandidat, har Bobby Kennedy også tidligere bragt sig frem i rampelyset, da han under coronapandemien førte en antivaccinekampagne.

Også der måtte hans familie gå ud og huske ham på, at hans navn forpligter.

Ifølge Camilla Winther har han dog ingen jordisk chance for at blive præsident.

»Der er to kandidater, der kan blive præsident (Biden eller Trump, red.), og hele det amerikanske system er bygget op omkring et to partisystem, så de uafhængige kandidater har bare aldrig en jordisk chance for at vinde – de kan allerhøjest være et forstyrrende element.«

Hvad siger amerikanerne? Kunne de egentlig godt tænke sig at se en Kennedy som præsident igen?

»Hvis den rigtige Kennedy dukkede op, og kontinuerligt gjorde det godt politisk og fik nogle gode aftaler i hus, så ville det ikke være usandsynligt.«

»Men det bliver ikke Bobby Kennedy. Det løb er kørt, og der er meget lang vej tilbage til demokraterne for ham, hvis det er det, han måtte ønske.«

Bobby Kennedy tager selv sine søskendes hårde ord helt roligt:

'Jeg er glad for, at de er politisk aktive – det er en familietradition. Vi er splittet i vores holdninger, men vi er forenet i vores kærlighed til hinanden,' skrev han i et besked på det sociale medie 'X' på dagen, hvor hans familie gik ud med en offentlig støtter erklæring til Biden.