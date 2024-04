Under en kamp 5. april blev Ardi Ndembo knockoutet af Nestor Santana.

Det efterlod sværvægtsbokseren bevidstløs i flere minutter, inden han blev kørt til et hospital nær Florida, hvor kampen fandt sted.

Men nu er den 27-årige bokser afgået ved døden. Det skriver flere medier, heriblandt Mirror.

»Viva Promotions sørger over tabet af Ardi Ndembo, en talentfuld congolesisk bokser, som på tragisk vis døde efter en knockout i en Team Combat League-kamp den 5. april,« lyder det fra Ndembos promotor.

Team Combat League skiller sig ud fra traditionelle boksekampe, da bokserne konkurrerer over en eller to runder for at optjene point.

Jeff Mayweather, der er onkel til bokselegenden Floyd, var til Ndembos kamp, og udtalte sig til The Sun, da bokseren stadig lå i koma.

»Jeg troede ikke, det ville ske, for dette format er anderledes end almindelig boksning. Du har kun én runde, du bokser kun én runde, og jeg vil tro, at næsten alle kan overleve en runde,« sagde han i den forbindelse.

Ardi Ndembo var ubesejret inden kampen mod Santana. Congoleseren efterlader sig to børn.