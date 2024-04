Hvis USA gør alvor af at give en stor sum indefrosne russiske midler til Ukraine, så vil det blive mødt med et massivt modsvar.

Sådan lyder truslen nu fra flere topfolk i Kreml.

Da den amerikanske præsident, Joe Biden, tidligere på ugen underskrev det forslag om yderligere støtte til Ukraine, som få dage forinden var blevet stemt igennem Kongressen, blev der officielt også åbnet for yderligere hjælp til det trængte østeuropæiske land.

Ved underskrivelsen blev det nemlig også gjort muligt for den amerikanske præsident at tage indefrosne russiske midler og donere dem til Ukraine.

Et potentielt stort slag i ansigtet på præsident Putin.

Rusland har nemlig omkring 300 milliarder dollar stående i Vesten. Det svarer til mere end 2000 milliarder kroner.

Umiddelbart er det ikke planen, at alle de mange indefrosne midler skal gå til Ukraine, da det ville være en yderst kontroversiel beslutning mod en anden stat.

Men i stedet lyder et amerikanske forslag, at renten af de 300 indefrosne milliarder dollar skal gives til Ukraine.

Det er naturligvis ikke et lige så stort beløb, men kan alligevel ifølge nyhedsbureauet AP komme hen i nærheden af fem milliarder dollar – svarende til små 35 milliarder kroner.

Der vil komme uendelige modsvar

Forslaget om at give indefrosne russiske midler til Ukraine vækker overraskende nok ikke begejstring i Rusland.

Vladimir Putins talsmand, Dmitrij Peskov, har været ude at konstatere, at der også er mange vestlige midler i Rusland.

Og skulle Vesten med USA i spidsen vælge at give indefrosne midler til Ukraine, så kan de vestlige værdier i Rusland være noget, der kan komme i spil for den russiske stat, truer Peskov.

Også talskvinden for det russiske udenrigsministerium, Maria Zakharova, sværger gengældelse, hvis de indefrosne russiske midler skulle komme i ukrainske hænder.

Hun lover »uendelige juridiske modsvar«, hvis planen skulle blive ført ud i livet.

Det er dog ikke alle topfolk i Kreml, der er lige optimistiske på Ruslands vegne, når det gælder sagen om de indefrosne midler.

Den tidligere præsident og premierminister Dmitrij Medvedev er gået på sociale medier med sin holdning til sagen.

»Det er åbenlyst, at vi ikke kan svare symmetrisk tilbage på USAs skamløse tyveri af vores midler. Det skyldes, at vi ikke har signifikante amerikanske statslige midler, penge, rettigheder eller ejendomme,« slog Medvedev fast.

Endnu står det ikke klart, om USA har tænkt sig at benytte sig af muligheden for at give russiske midler til Ukraine, men den amerikanske finansminister, Janet Yellen, har kaldt muligheden for et »meget konstruktivt skridt«.

Selvsamme Yellen sagde i den ombæring, at muligheden nu skal vendes i gruppen af G7-lande, inden man foretager sig yderligere.