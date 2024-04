De næste to uger kan blive skelsættende i krigen i Ukraine.

I begyndelsen af maj fejrer russerne to markante begivenheder, der kan gøre det attraktivt for Putin at sætte ind med en større offensiv.

Det mener to norske militæreksperter, som avisen Dagbladet har talt med.

7. maj bliver Vladimir Putin endnu en gang indsat som præsident, og 9. maj markerer Rusland sejren over Tyskland i 2. verdenskrig med en stor militærparade.

Noget tyder – ifølge de norske eksperter – på, at styret i Moskva ønsker en større sejr i Ukraine snart.

»Syrskyj (øverstkommanderende for Ukraines væbnede styrker, red.) har udtalt, at de russiske styrker har fået besked fra Kreml om at overtage byen Tsjavis Jar før 9. maj. Byen ligger oppe på en bakke, noget som gør det vanskeligt at overage kontrollen.«

Det siger Tor Bukkvoll fra Forsvarets Forskningsinstitutt til den norske avis Dagbladet.

»Man skal ikke udelukke noget, men det går ikke specielt hurtigt. Jeg tror ikke, at Vladimir Putin får det, han ønsker sig til 9. maj,« tilføjer han.

De seneste måneder har russerne haft fremgang i krigen, og ukrainerne har været trængt blandt andet på grund af mangel på våben og ammunition.

USA har netop efter lang tids tøven vedtaget en militær hjælpepakke til Ukraine på 61 milliarder dollar. Det giver ukrainerne fornyet håb om at vinde noget af det tabte terræn tilbage.

Oberstløjtnant Palle Ydstebø siger til Dagbladet, at det nye udstyr i bedste fald er fremme ved fronten om en til to uger.

Derfor er russernes vindue for at få succes med et sådant angreb forholdsvist kort.

»Putin og hans soldater har travlt, hvis de skal lykkes, men jeg er usikker på, om de har kapaciteten til at gennemføre det. Mulighedsvinduet har været der for en stund, men indtil videre har de ikke klaret at lave en offensiv af nogen større betydning,« siger Ydstebø.

Han mener, at det er både sandsynligt og logisk, hvis russerne forsøger at udnytte perioden, før ukrainerne får tilført mere ammunition.

Den anden vej rundt er der også blevet spekuleret i, om Ukraine kunne finde på at indlede nogle opsigtsvækkende angreb på Rusland eller russiskbesatte områder henholdsvis 7. eller 9. maj.

Blandt andet er Krimbroen blevet nævnt som et muligt mål.