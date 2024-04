B.T. tager hver uge temperaturen på de kendtes indkøbsvaner.

I denne uge sangerinden Birthe Kjær, som ikke holder sig tilbage for at tjekke bonen, inden hun går hjem og ved med 100 % sikkerhed, hvilke varer det er helt slut med at købe.

Til hverdag handler jeg altid i…

»Jeg køber jo ikke voldsomt ind, for jeg er ikke den store kok - og er ofte på landevejen. Men når jeg gør, handler jeg tre forskellige steder.«

»Netto er de hurtige indkøb, Meny når jeg skal have noget mere specielt og Coop dét, der ligger indimellem.«

»Jeg har både en Netto og Coop i nærheden af, hvor jeg bor, og Meny skal jeg køre en smule længere for, så det er lidt tilfældigt.«

»Har jeg andre ærinder der, hvor Meny ligger, så lægger jeg mine indkøb der. Og skal jeg ned til bageren i Gentofte, så lægger jeg mine indkøb i Netto eller Coop.«

Hver uge handler jeg for cirka…

»Årh, det er svært at sige, fordi jeg er så meget væk. Måske handler jeg et par gange om ugen, så mon ikke det er 7-800 kroner alt i alt med brød, bager og alt sådan noget.«

I mit køleskab finder du altid…

»Altid yoghurt. Men hvad ligger der ellers? Smør bruger jeg meget lidt af, så det ligger nærmest og bliver for gammelt.«

»Jo, syltetøj og ost. Det har jeg også altid. Det kan holde sig længe.«

Birthe Kjær optræder ofte i hele landet, og køber derfor kun ind et par gange om ugen. Foto: Kim Haugaard/Ritzau Scanpix Vis mere Birthe Kjær optræder ofte i hele landet, og køber derfor kun ind et par gange om ugen. Foto: Kim Haugaard/Ritzau Scanpix

Når jeg går i supermarkedet, impulsshopper jeg næsten altid…

»Impuls? Nej. Jeg ser på alle hylderne, og så kommer jeg i tanker om, at det og det mangler jeg da også. For jeg kommer ikke med en huskeseddel.«

»Jeg har to-tre ting i hovedet, jeg skal have, og 'nåh ja, jeg skal da også lige have…' , du ved.«

»Sådan er det også i frugt og grønt afdelingen. Der mærker jeg lige efter, om det kunne være dejligt med pærer eller æbler. Det har jeg ikke taget stilling til, når jeg tager hjemmefra.«

»Impuls ville mere være slik, men det køber jeg stort set aldrig. Til gengæld elsker jeg kage. Det er bare ikke den vakuumpakkede fra Netto.«

Jeg kunne aldrig drømme om at bruge penge på…

»Jeg er helt holdt op med at købe mel og rasp og den slags i øko. For jeg har haft melmøl, og det var et helvede.«

»De er i øko poserne, fordi produktet ikke er sprøjtet, og det vil sige, at når du lukker posen op, så kommer der møl ud. Det tog mig over et halvt år at komme af med dem.«

»Du skal have alt ud af skabene, vaske alt ned, for de kan lægge æg i sprækker, og hver morgen var der to-tre pletter på væggen.«

»Jeg købte nogle fælder nede i Matas, som er ligesom fluepapir og man sætter rundt omkring. Og jeg siger dig, der var mange, så mange, at jeg tænkte 'ALDRIG mere skal jeg købe økomel', for de kom nede fra melskuffen.«

»Der er flere, som jeg kender, der har haft det, så jeg er blevet enig med mig selv om, at jeg køber ikke øko mel, rasp og sådan nogle ting mere.«

»Det er synd for de firmaer, der sælger øko mel, men for mig er det slut, og det sidder jo i mig endnu på den måde, at alt nu skal ned i en beholder. Der står ikke en melpose i min skuffe mere.«

»Jeg hørte ovenikøbet om en, som købte noget økologisk rasp, men da hun ville hælde det over i en beholder, så var det levende. Det er så ulækkert.«

Hun ser glad ud. Men det var Birthe Kjær på ingen måde, da hun fik melmøl i hjemmet. Foto: Nikolai Linares Vis mere Hun ser glad ud. Men det var Birthe Kjær på ingen måde, da hun fik melmøl i hjemmet. Foto: Nikolai Linares

Mit forhold til tilbudsvarer er…

»Jeg kan godt lide, når der er tilbud på noget. Jeg kan godt lide at vide, at jeg ikke har betalt mere, end jeg behøvede.«

»Men når der står en eller andet rabat, så går det tit galt henne ved kassen, at de slet ikke har fået slået den ind.«

»Så jeg kan godt finde på at stå og kigge på bonen, om de nu har husket den rabat, de lovede. For har man købt tre flasker juice, fordi de var på tilbud, og så tager de måske fuld pris? Den går ikke. Sådan er jeg opdraget.«

»Men jeg er ikke sådan en, der tjekker tilbudsaviser. Jeg går kun efter dét, jeg mangler.«

Mit favoritsupermarked er…

»Sådan et har jeg ikke. Meny, synes jeg for eksempel, er meget dyre med mange ting, så som jeg sagde i starten, vælger jeg kun Meny, hvis jeg skal have noget specielt, for de har også en fiskemand og en slagter.«

»Men dagligvarer som mælk, ost og alt sådan noget, der skal til for, at jeg kan holdes i live, er Netto eller SuperBrugsen, som ligger lige ved siden af.«

Til gengæld sætter jeg aldrig mine ben i…

»Jeg har ingen forestillinger om, hvor jeg ikke vil handle. For mange ville det måske være Aldi, som vi ikke havde her, men dér, hvor min søster bor, havde de en Aldi, som jeg egentlig synes var sjov at komme over i.«

»Det var ikke dagligvarer, vi kiggede på, men alle de ting og sager, der lå i stakkevis og bare var sjovt at se på, fordi de havde nogle helt andre ting, end man ellers kunne få.«

»Det var sjældent, at jeg købte noget, for det var lige så meget tidsfordriv, fordi jeg var væk hjemmefra.«

Det putter jeg i indkøbskurven, hvis det skal være ekstra lækkert...

»Hvis jeg skal forkæle mig selv, så er det nok med fisk. Alle former for laks, men også rødspætter eller stenbiderrogn.«

»Eller måske noget røget ål og så gå hjem og lave røræg til den. Det synes jeg er ekstra lækkert.«

»Og hvis det var til gæster? Egentlig har jeg ikke særlig tit gæster, men når jeg har, bliver det tit en eller anden sammenkogt ret, som man kan have lavet i forvejen, så jeg ikke skal stå i køkkenet lige, når de kommer.«

»Det kan være boeuf bourguignon eller boller i karry. Noget der bare skal varmes, og så er det dét, så man ikke står og stresser i køkkenet.«

Det putter jeg i indkøbskurven, når det skal gå virkelig stærkt…

»Pasta og noget laks. Og så et eller andet grønt til at putte i. Det er sådan set det.«

»Det går nemlig hurtigt, og jeg gider egentlig først lave mad, når jeg mærker, at jeg er ved at blive sulten, og så skal det jo gå stærkt.«

Hvis jeg skulle preppe, ville jeg fylde skabet op med…

»Vand. Først og fremmest. Og så skulle jeg lige huske en dåseåbner, hvis jeg også har en masse dåser stående. Men det er altså ikke noget jeg går op i.«

»Jeg har lige læst om det i avisen i dag og tænkte da, at det måske var dumt ikke at have noget stående i kælderen, men jeg tror jo ikke på, at vi får brug for det, så det bliver nok aldrig til noget med mig.«

»Jeg har vand, sodavand og øl stående nede i kælderen af andre årsager, men ellers har jeg ikke tænkt mig at gøre mere end det.«

Fik du læst: