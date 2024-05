Stjernekokken Gordon Ramsay er kendt verden over for 'Kitchen Nightmares' og 'Hell’s Kitchen'.

Men indtjeningen i hans eget restaurantemperie var sidste år ramt af et mareridt.

Det seneste regnskab viser, at Gordon Ramsay Restaurants Ltd., har tabt 29,5 millioner danske kroner i 2023.

Det er mere end en tredobling af underskuddet sammenlignet med sidste år, hvor stjernekokkens virksomhed kom ud med et tab svarende til 9 millioner danske kroner.

Stjernekokken Gordon Ramsay eget restaurantemperie havde sidste år blodrøde tal.

»Det er udfordrende derude, og virksomheder kæmper for at holde sig oven vande. Med stigende omkostninger, husleje- og madomkostninger, flere strejker er det en kamp,« siger Gordon Ramsay til The Guardian.

Det er dog ikke sådan, at Gordon Ramsay er tvunget til at gå sulten i seng for at spare penge.

Ifølge Forbes var Gordon Ramsay i 2020 god for 485 millioner danske kroner.

Trods underskuddet åbnede Gordon Ramsay Restaurants Ltd. da også fem nye restauranter i 2023, hvilket betød, at firmaet ansatte 290 nye medarbejdere.