B.T. tager hver uge temperaturen på de kendtes indkøbsvaner.

I denne uge tv-lægen Peter Qvortrup Geisling, som blankt må erkende, at indkøb og madlavning ikke er blandt hans spidskompetencer, og slet ikke spiser så sundt, som man skulle tro.

Til hverdag handler jeg altid i…

»Meny. Jeg synes sgu, at Meny gør det meget godt. Det med, at du både kan købe salater og varme retter og ting og sager og så alt det, som vi kender fra det klassiske supermarked, det synes jeg er rigtig fint.«

»Så hver anden gang er det Meny. Hver anden gang er det Netto.«

Hver uge handler jeg for cirka…

»Jeg aner det simpelthen ikke. Sikkert cirka det samme som alle mulige andre, plus lidt ekstra, fordi jeg ikke går så meget op i det.«

»Jeg er ikke den bedste til at have styr på min og familiens mad økonomi, har aldrig gjort det op, og jeg tror et eller andet sted, at min kalender er så stram, så det med at gøre en hel masse ud af indkøb og handle ind forskellige steder for at spare, det er ikke min spidskompetence.«

»Det er der andre, der er bedre end mig til.«

I mit køleskab finder du altid…

»Der er altid frugt og der er altid Cola Zero. Jeg ved ikke, om det er de vigtigste ting for mig, men de er der bare altid.«

»Derudover alt det, der ellers hører til i et køleskab, men mit køleskab kan godt se lidt halvtomt ud, og min datter Merle brokker sig også lidt over det indimellem.«

»I gamle dage var der et program, der hed 'Vis mig dit køleskab'. Jeg tror, at de superkokke ville komme på lidt af en udfordring hjemme hos mig, for jeg tror, at takeaway fylder lidt mere i min kalender, end det gør i de fleste andres. Desværre.«

»Jeg er ikke ret god til at lave mad. Det er virkelig noget, man skal være god til i dag, hvor rigtige mænd har forstand på mad og vin og alt muligt andet, men jeg har simpelthen ikke talentet for den slags.«

»Det er bare sådan det er. Vi kan ikke alle sammen være lige gode til det hele.«

»Men jeg vil gerne, og kan også godt finde ud af det, når jeg skal – og det forsøger jeg så at gøre, når der er weekend og ferier og den slags – men jeg er faktisk ikke særlig god til at lave mad.«

Peter Qvortrup Geisling med datteren Merle på 13. Foto: Lars E Andreasen/Ritzau Scanpix Vis mere Peter Qvortrup Geisling med datteren Merle på 13. Foto: Lars E Andreasen/Ritzau Scanpix

Når jeg går i supermarkedet, impulsshopper jeg næsten altid…

»Vindruer. Jeg er begyndt at spise mange vindruer, og jeg ved faktisk ikke hvorfor.«

»Dybest set skulle man tænke, at når vi mennesker køber et eller andet, er det fordi, at vi har behov for det, ligesom når elgene i de svenske skove slikker på store saltsten i træerne.«

»På samme måde må der være et eller andet i vindruer, som jeg har behov for, for jeg er begyndt at købe mange af en eller anden grund.«

»Udover vindruer har jeg også noget med Hansen Is. Der er kommet en ny Hansen Is, chokolade med appelsin i. Eller den gode gamle trefarvede regnbueis, som Hansen også har en version af, som mildest talt heller ikke fejler noget.«

»Det er sådan noget, jeg lige river ned af hylden.«

Jeg kunne aldrig drømme om at bruge penge på…

»Humus. Det gider jeg simpelthen ikke. Og forskellige slags bønner. Alt det dér er sgu ikke mig. Det kan godt være, at det er sundt. Men sundt er jo mange ting.«

»Der er ingen i min omgangskreds, der vil beskylde mig for at være kostfanatiker eller sundhedsapostel, jeg går ikke så meget op i, at tingene lige er skruet sammen efter kostpyramiden.«

»For dér, hvor maden har en kæmpe betydning for den mentale og sociale sundhed, er, når man spiser og taler sammen. Vender livet og har det sjovt.«

»Vores sundhed kan ikke måles på en badevægt, så når jeg handler ind – udover frugt og grøntsager – er det ikke med klassiske sundhedsbriller, men af lyst.«

»Derfor er det altid farligt for mig, hvis jeg handler ind, når jeg er sulten. Gør jeg det, når jeg er mæt, kommer jeg kun hjem med rengøringsartikler, men er jeg sulten, kommer jeg altid hjem med meget mere, end familien kan spise.«

Frugt og grønt er det eneste, som Peter Qvortrup Geisling altid køber. Ellers lader han sig styre af lyst. Foto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix Vis mere Frugt og grønt er det eneste, som Peter Qvortrup Geisling altid køber. Ellers lader han sig styre af lyst. Foto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix

Mit forhold til tilbudsvarer er…

»Hvis jeg ser nogle af dem med gule mærker, går jeg altid efter dem. For det bliver jo spist rimelig hurtigt, og jeg er så jysk, at jeg altid tager det på tilbud.«

»Men jeg køber altid økologisk. Ikke af sundhedsmæssige grunde, men af global opvarmningsmæssige grunde, dyrevelfærd og den slags. Så hvis kvaliteten ikke er i orden, går jeg udenom det gule mærke.«

Mit favoritsupermarked er…

»Meny. Det med, at et supermarked også har sådan en delikatesseafdeling, hvor man kan få lidt salater, lune frikadeller og fiskefrikadeller, det synes jeg er hyggeligt.«

Til gengæld sætter jeg aldrig mine ben i…

»Jeg er helt usnobbet med den slags. Også fordi de jo tit er meget forskellige, selvom det er en kæde.«

»Jeg kan godt lide, hvis man kan mærke uddeleren. Mærke, hvis ham i Dagli'Brugsen virkelig gør, hvad han kan, for at det er en hyggelig butik at komme ind i. Det kan man mærke med det samme.«

»Så stemningen, det, at man forsøger at integrere sit supermarked i det område, hvor man nu har nedsat sig, synes jeg også er vigtigt.«

Det putter jeg i indkøbskurven, hvis det skal være ekstra lækkert...

»Ja, hvad satan er det? Det er nok…. jeg har lyst til at sige sushi, men den sushi, som man har lyst til, køber man ikke i supermarkedet. Og Hansen Is har vi været forbi, så….«

»Arj, sushi ville altså være virkelig lækkert.«

Det putter jeg i indkøbskurven, når det skal gå virkelig stærkt…

»Her kan man lige så godt være ærlig, for pludselig står du og hakker mig på skulderen en dag og siger 'hey, det var vist ikke lige, hvad vi snakkede om dengang'. Så:«

»Min datter er helt vild med Heinz tomatsuppe, så den, nudler og en lille smule bacon oven i. Det går stærkt og er noget, der minder om hendes livret.«

»Plus, at det ikke kan gå galt. Jeg fik kun syv i husgerning, da jeg gik i skole, så jeg har ikke evnerne til at lave mad. Og det vigtigste for mig er også, at jeg kan se, at jeg bliver mæt. Sådan tror jeg, at mange mænd har det.«

»Nogle gange kan man komme til en eller anden fin middag, hvor nogle få ting ligger og surfer rundt på tallerkenen på en bund af en eller anden sauce. Det er jeg sgu ikke til.«

»Jeg skal kunne se, at jeg bliver mæt. Det er vigtigt for mig. Ellers vil jeg næsten hellere lade være med at spise.«

Hvis jeg skulle preppe, ville jeg fylde skabet op med…

»Der ville i hvert fald være en palle med Heinz tomatsuppe, det kan du være helt sikker på.«

»Ellers ville jeg nok være inspireret af de ture, jeg har haft til Grønland, så noget frysetørret mad. Der ville sikkert også stå en palle med Pepsi Max.«

»Men prepper er jeg sgu ikke. Jeg ser lidt mere lyst på livet. Så skidt tror jeg trods alt ikke, at det kommer til at gå.«

