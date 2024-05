Allerød Kommune skal have ny borgmester ved næste valg.

Det står klart med Karsten Längerichs udmelding tirsdag om, at han trækker stikket.

»Kære alle. Jeg har besluttet at stoppe om to år som borgmester i Allerød Kommune,« skriver Venstre-borgmesteren i et langt opslag på Facebook.

Karsten Längerich har været borgmester siden 2018.

»Jeg nyder at være borgmester, og det er et spændende hverv, hvor man har en unik mulighed for at påvirke lokalsamfundets udvikling. Jeg blev valgt som borgmester samtidig med, at jeg blev valgt ind i byrådet i 2017 og har inden da haft en spændende erhvervskarriere,« skriver Karsten Längerich.

»Det har været en givende rejse for mig at være borgmester og arbejde for demokratiet og vores lokalsamfund. Det har givet mig lyst til også at gå andre veje og anvende den enorme viden og de relationer, jeg har opbygget gennem min tid som borgmester, på andre måder.«

»Derfor vælger jeg at stoppe som borgmester, mens jeg fortsat har mange år foran mig i mit arbejdsliv.«

Karsten Längerich skriver desuden, at han melder sit stop ud nu, så Venstre har god tid til at finde en efterfølger.

Han har dog endnu ikke taget stilling til, om han genopstiller som menigt medlem af Allerød Byråd, lyder det i opslaget.

Der er kommunalvalg den 18. november 2025.