B.T. tager hver uge temperaturen på de kendtes indkøbsvaner.

I denne uge iværksætter Martin Thorborg, som har et par varer, han bare ikke vil løbe tør for og derfor køber for et år ad gangen. Og lever sundt i hverdagen for at kunne gå amok i weekenden.

Til hverdag handler jeg altid i…

»Rema 1000 via deres Vigo-service. Vi bestiller på nettet, og så kommer det af sig selv.«

»Vi gider ikke i det daglige gå ud at handle, og Rema 1000s økologiske varer er bare billigere end de andre, og det bliver leveret lige til døren af den samme søde mand, som vi har brugt i flere år, og som vi giver julegave hvert år ovenikøbet. En rigtig rar fyr.«

Hver uge handler jeg for cirka…

»Det er fandeme et godt spørgsmål. Med vin og pis og papir vil jeg gætte på 2.500 kroner om ugen.«

»Men det er virkelig et slag på tasken, for hvis man har gæster, handler man for mere, og hvis det bare er os, nok for mindre.«

»Til hverdagen køber vi billigt ind, men til gengæld rammer vi ofte lige Menu om fredagen, og så bliver det lidt mere.«

I mit køleskab finder du altid…

»Mælk i hvert fald til kaffen. Og masser af grøntsager og hakket kyllingekød. Vi er ret kedelige, hvad det angår.«

»Med grøntsager og kyllingekød kan du hurtigt bakse noget sammen, og når vi laver mad hjemme, er det altid noget fedtfattigt.«

»Du kan jo ikke rende rundt og fylde dig med sprut og oksekød til daglig, for så er man jo ved at dø, inden ugen er omme.«

Når jeg går i supermarkedet, impulsshopper jeg næsten altid…

»Det gør jeg altid, når jeg er i Menu. Så køber jeg altid et par liter af den hjemmepressede appelsinjuice, der er alt for dyrt men smager sindssygt godt.«

»Og hvis det er forår, og jeg går forbi fiskehandleren, skal jeg altid have noget stenbiderrogn.«

»Jeg lader mig ofte friste henne hos fiskehandleren, napper en hummer under armen eller hvad de nu ellers har liggende.«

»Og selvom det lige er før, at man skal tage lån i huset, kan jeg også finde på, når jeg går forbi slagterafdelingen, at købe nogle af de der velvoksne bøffer.«

»Når jeg handler ind, er det aldrig basisvarerne, jeg impulsshopper, men noget jeg falder over, tænker ‘den hummer ser fandeme god ud’ eller ‘den bøf er jeg bare nødt til at eje’, så det er luksusvarer for mit vedkommende. Aldrig andet. Ellers gider jeg ikke.«

Martin Thorborg med sin kone og forretningspartner Jannie Buch Thorborg. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Martin Thorborg med sin kone og forretningspartner Jannie Buch Thorborg. Foto: Bax Lindhardt

Jeg kunne aldrig drømme om at bruge penge på…

»Dårlig mad. Billig mad. Jeg tager altid det gode, det dyre og det økologiske.«

»Jeg køber aldrig nogensinde sådan noget færdiglavet dårlig mad, det holder jeg mig helt fra.«

»Vi prøver virkelig at leve sundt og prioritere rent økonomisk at købe dyre råvarer. Så vi køber for eksempel aldrig noget med dårlig dyrevelfærd. Økologi, dyrevelfærd og sundhed går vi meget op i.«

»Til gengæld går vi amok, når vi går i byen. Så brænder vi flere ugers budget af på det. Både økonomisk og dårligt-for-kroppen agtigt.«

Mit forhold til tilbudsvarer er…

»Det er ikke noget, jeg holder øje med. Ikke på forhånd i hvert fald. Men går jeg rundt i supermarkedet, og der er noget på tilbud, som jeg synes ser godt ud, så køber jeg det selvfølgelig.«

»Så det er ikke fordi, at jeg er total idiot og ligeglad med mine penge. Men jeg kunne ikke drømme om at sidde og glo på en tilbudsavis og gå et bestemt sted hen og købe noget.«

»Det har jeg aldrig gjort og kommer heller ikke til det. Det gider jeg simpelthen ikke.«

Mit favoritsupermarked er…

»Det er Menu til weekenden og Rema 1000 til hverdagen. Det er de to, vi bruger.«

Til gengæld sætter jeg aldrig mine ben i…

»Der er ikke nogen supermarkeder, jeg hader. Det er sjældent, jeg kommer i Lidl for eksempel, men det er ikke fordi, jeg hader det.«

»Forleden dag købte jeg næsten en hel palle toiletpapir i Lidl, for der er det bare sindssygt billigt, opdagede jeg tilfældigt.«

»Jeg køber toiletpapir en gang om året, og der køber jeg rundt regnet en palle. For det er megairriterende at slæbe rundt på. Jeg har en stor stationcar, som jeg så fylder fuldstændig op.«

»Toiletpapir er bare sådan en ting, der er så irriterende at løbe tør for, så kedeligt at købe og fylder meget for ham, der bringer vores varer, så jeg køber seriøst cirka en palle en gang om året, og så har jeg bare.«

»Så ryger det ud i carporten, og så henter man en ny pose, hver gang man mangler.«

»Det er lidt det samme med vin. Det køber jeg også, så jeg har til det næste år. For det er tungt og besværligt, og det gider jeg bare ikke løbe tør for.«

Det putter jeg i indkøbskurven, hvis det skal være ekstra lækkert...

»Så kunne jeg finde på at købe kaviar og lave nogle blinis, hvis den virkelig skal have gas.«

»Eller købe et bjerg af fjordrejer eller noget i den stil, for jeg er ret glad for skaldyr. Østers er jeg også sindssygt glad for.«

»Så hvis jeg skal forkæle min kone og mig, er det typisk, hvad jeg kan finde ovre i fiskeafdelingen med skaldyr. For det sætter vi begge rigtig meget pris på.«

»Og så er det sundt samtidig. Det er det fede ved at spise skaldyr. For det kan godt være, at det er dyrt, men det smager sindssygt godt, og det er bragende sundt. Så det er jo en god kombination. Og oven i det har man en let stemning i sin krop bagefter.«

»Hvis man æder en kæmpebøf, så er man jo totalt lagt ned resten af aftenen, og så går man ikke på natklub den dag. Og det kan jeg godt lide i weekenden. Så det er typisk skaldyr, vi spiser.«

Det putter jeg i indkøbskurven, når det skal gå virkelig stærkt….

»Det er simpelthen at købe et par poser frosne kyllingefalafler og nogle pitabrød, og så snitte nogle grøntsager og bare en let dressing i. Det kan man bikse sammen i en wokgryde på et kvarter og så pitabrødene i brødristeren.«

»Så har man superlækker fastfood, som smager vildt godt, og som der ikke er mange kalorier i. Det er sundt og fornuftigt, og det laver vi en til to gange om ugen.«

»Jeg prøver i det daglige at være fornuftig, for når jeg er så ufornuftig i weekenden, er jeg for helvede nødt til at gøre et eller andet fornuftigt i hverdagen, hvis jeg vil blive her bare et år længere. Så jeg forsøger.«

