Normalt protesterer demonstranter mod magthaverne.

I Spanien er det dog det præcist modsatte, der er tilfældet i disse dage.

Lørdag gik tusindvis af borgere på gaden i Madrid for at vise deres støtte til premierminister Pedro Sanchéz.

På deres bannere stod slagord som »Spanien har brug for dig« og »Svigt os ikke Pedro.«

Foto: Violeta Santos Moura/Reuters/Ritzau Scanpix

Det skriver flere internationale medier, blandt dem nyhedsbureauet AP, BBC og France 24.

Den 52-årige socialistiske regeringsleder meddelte i den forgangne uge, at han havde brug for en tænkepause for at finde ud af, om han vil fortsætte på posten.

Mandag vil han meddele sin beslutning til folket, og det er altså den afgørelse, demonstranterne ønskede at påvirke.

Midt i april indledte politiet en efterforskning af Sanchéz' hustru, Begona Gomez.

Det er den spanske antikorruptionsgruppe Manos Limpias - Rene hænder, på dansk - der har rejst anklagerne om korruption. Gruppens leder er Miguel Bernad, som har forbindelser til det yderste højre i Spanien.

Sanchez har i flere måneder hævdet, at der er tale om chikane og en politisk hetz, der har til formål at svække ham politisk.

»Jeg håber, at Sanchez på mandag vil sige, at han bliver,« siger Sara Dominguez, som er én af de demonstranter, som France 24 møder på gaden.

Hun mener, at den nuværende regering har forbedret forholdene for kvinder, minoriteter og LGBT-miljøet.

Tilhængere af det spanske socialistparti demonstrerede lørdag foran partiets hovedkvarter i Madrid. Foto: Fernando Alvarado/EPA/Ritzau Scanpix

En anden demonstrant ved navn Jose Maria Diez siger til mediet, at han frygter, at det yderste højre vil tage magten i landet, hvis Sanchez vælger at gå af.

»Det vil betyde et tilbageslag for vores rettigheder og vores frihed,« siger han.

Den højreorienterede opposition har anklaget premierministeren for at være uansvarlig ved at sætte landet på standby, mens han overvejer sin beslutning.

»Han får os alle til at vente, og landet står stille,« siger Cuca Gamarra fra det konservative oppositionsparti.

Pedro Sanchéz har været premierminister i Spanien siden juni 2018. Han er leder af socialistpartiet, PSOE.