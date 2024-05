En dreng på kun 17 år er blevet varetægtsfængslet i den svenske by Göteborg i en uhyggelig sag.

Han er mistænkt for at have stukket sin storesøster ihjel med en køkkenkniv i sidste uge.

Det skriver Expressen og Aftonbladet.

Han nægter sig skyldig i drab.

Ifølge Expressen var det en mobiloplader, der førte til, at broderen og søsteren kom op at skændes – og det herefter endte i et knivstikkeri. Dette er dog ikke bekræftet af politiet.

Broderen har ifølge Expressen forklaret, at han blot ville skræmme sin søster. Det var altså et uheld, at han stak hende, hævder han over for politiet.

Deres mor og flere andre søskende var i lejligheden, da hændelsen skete torsdag.

Politiet vurderer, at hændelsen udspillede sig mellem broderen og søster – og der er således ikke andre mistænkte eller involverede i sagen.