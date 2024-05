Det var en vaskeægte sensation, som den danske teenager Malte Ebdrup leverede søndag på Jyllandsringen.

Den 17-årige HHX-elev kørte nemlig fra alle de etablerede navne i dansk motorsports kongeklasse, TCR Denmark, i sin blot anden løbsweekend.

»Jeg var jublende lykkelig. Det var en kæmpe lykkefølelse at køre først over målstregen. Det var helt vildt,« fortæller Malte Ebdrup til B.T. om den vilde triumf.

Sejren var en kæmpe overraskelse for hans teamchef, det danske motorsportsikon Henrik Lundgaard.

Malte Ebdrup tog sensationelt sin første sejr søndag. Foto: RaceGroup Denmark Vis mere Malte Ebdrup tog sensationelt sin første sejr søndag. Foto: RaceGroup Denmark

Malte Ebdrup, der kører for topholdet Mascot Motorsport, overraskede allerede i sæsonens første løb med en tredjeplads i kvalifikationen. Men debutweekenden blev spoleret af et uheld på første omgang i første løb.

Søndag tog han så revanche, da han trods hårdt pres fra den tyske stjernekører Mike Halder kørte sin første sejr hjem.

»Da jeg kom forbi ham, tænkte jeg, 'nu går der tre omgange, så kører han forbi mig igen'. Da de tre omgange var kørt, var han ikke kommet tættere på,« siger det danske stortalent om de afgørende omgange, hvor han trods en lille fejl kunne tage det ternede flag først.

»Det var helt fantastisk. Mine mekanikere har kæmpet røven ud af bukserne for mig, så det var fantastisk at kunne give igen. Alle kom hen og gav krammere og sagde tillykke.«

Det gjorde Malte Ebdrups forældre også.

»Min far sagde 'hold kæft, hvor er du sej', og min mor sagde, at jeg var for vild,« siger den lykkelige racerkører, der mandag var tilbage på skolebænken på HHX i Ikast.

»Jeg er rigtig taknemmelig for alle på holdet og mine mekanikere, der virkelig hjælper mig godt.«

På podiet havde Malte Ebdrup lidt problemer med at få åbnet champagnen, og inden han fik set sig om, havde Mike Halder og holdkammeraten Kasper H. Jensen tømt deres flasker i hovedet på ham.

Malte Ebdrup og Kasper H. Jensen fejrer sejren. Foto: RaceGroup Denmark Vis mere Malte Ebdrup og Kasper H. Jensen fejrer sejren. Foto: RaceGroup Denmark

»Jeg kunne intet se og høre, og mine hænder var så glatte, at jeg ikke kunne åbne flasken,« griner han.

Da Malte Ebdrup endelig fik champagnen op, fik Kasper H. Jensen, der er firedobbelt mester i serien, en krammer og et champagnebad.

Stortalentet er ikke i tvivl om, at det er det største, han har præsteret indtil nu i sin karriere, men han drømmer om meget mere.

»Den ultimative drøm er at kunne leve af at køre racerløb. Så vil jeg være lykkelig,« siger han og håber, at han kan fortsætte sin udvikling og køre med om flere pokaler på de danske racerbaner i år.

Teamchefen for Mascot Motorsport, den tidligere europamester i rally og DTC-stjerne Henrik Lundgaard, kalder det en stor forløsning, at Malte Ebdrup vandt søndag.

»Han har en meget moden tilgang, han er meget interesseret i at lære, og han arbejder godt med teamet. Han havde en træls omgang i åbningsløbet på Padborg Park, så det var en kæmpe forløsning,« siger Henrik Lundgaard til B.T.

»Hans forældre og bagland stod der og var dødhamrende nervøse. Jeg prøvede at berolige dem med, at han havde lavet en stor præstation, uanset om han kørte den hjem.«

Henrik Lundgaard mener ikke, at der er mange unge mennesker, der kunne have stået for det pres, Malte Ebdrup stod for.

17-årige Malte Ebdrup kører sin første TCR Denmark-sæson. Sidste år blev han nummer to i Super 2L-klassen. Foto: RaceGroup Denmark Vis mere 17-årige Malte Ebdrup kører sin første TCR Denmark-sæson. Sidste år blev han nummer to i Super 2L-klassen. Foto: RaceGroup Denmark

»Det viser, at han har, hvad der skal til. Han bliver ikke nervøs, og han bevarer overblikket,« fortsætter Henrik Lundgaard, der afslører, at sejren blev fejret med en is, inden det hele skulle pakkes ned.

Teamchefen havde slet ikke forventet, at Malte Ebdrup skulle vinde et løb allerede i sin første sæson i TCR Denmark.

»Det skulle være et læreår, hvor han kunne udvikle sig og blomstre, og hvor vi forsøger at tage al pres af ham,« siger Henrik Lundgaard, der er påpasselig med at spå om, hvor langt talentet rækker.

»Det er svært at sige, for der er stadig rigtig lang vej. Der er stor forskel på TCR Denmark og en international karriere. Men han har det grundlæggende talent, og succes avler optimisme og gåpåmod.«

Tyske Mike Halder fører mesterskabet foran Kasper H. Jensen, mens Malte Ebdrup nu er nummer seks.

Du kan se eller gense alle løb fra TCR Denmark på mesterskabets YouTube-kanal.