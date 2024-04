Publikum stirrede måbende mod himlen, da Karsten Rees helikopter gjorde klar til at lande på banen – få timer før start.

Ombord var Jan Magnussen og Martin Jensen, der kort forinden var landet med General Motors' privatfly i Karup. Direkte efter et stort racerløb i USA. Ree sørgede for transporten til Jyllandsringen.

Det var i midten af 2000'erne, og dansk motorsports superliga, DTC, var allemandseje. Det kunne måle sig med selveste Formel 1 på seertal i Danmark.

2. maj er det præcis 25 år, siden det første DTC-løb blev kørt. Denne weekend lyder startskuddet på sæsonen i DTCs spirituelle efterfølger, TCR Denmark, der i vinter blev ramt af et kæmpe chok.

Promotor Martin Jensen fra TCR Denmark har haft lidt at se til i vinterpausen. Foto: Johnny Pedersen

Netop Martin Jensen er i dag administrerende direktør i selskabet bag Danmarks største motorsportsserie.

»Det må være den bedste ankomst, nogen har gjort til DTC. Det kommer aldrig til at ske i dansk motorsport igen,« griner han, da B.T. spørger ind til helikopter-ankomsten i 2005.

»Der var mange ting, der var lettere i 2000'erne,« fortsætter den tidligere racerkører.

Det har Martin Jensen tydeligt kunnet mærke i pausen siden sidste sæson.

For selvom over 60.000 danskere så med på DR ved sidste års Grand Prix på Jyllandsringen ifølge analysebureauet Nielsen – det højeste seertal for dansk motorsport i årevis – er alt ikke fryd og gammen for TCR Denmark.

»Det kom som en meget stor overraskelse for os alle sammen. Når én af de største aktører i cirkusset forsvinder, giver det et sug i maven,« fortæller Martin Jensen om vinterens chok, da det stod klart, at storholdet GMB Motorsport måtte dreje nøglen om.

TCR-promotoren kan dog glæde sig over, at nye ejere fører holdet videre i samme ånd – og endda udvider fra to til tre biler under navnet Mascot Motorsport.

Den firedobbelte TCR-mester Kasper H. Jensen og stortalentet Gustav Birch får nu også selskab af blot 17-årige Malte Ebdrup.

Kasper H. Jensen er favorit til at tage sit femte TCR-mesterskab i træk. Her billeder fra mediedagen før sæsonstart. Foto: Johnny Pedersen/Ritzau Scanpix

Dertil kommer talenter som Silas Rytter og Philip Lindberg og mere etablerede navne som Jacob Mathiassen, Michael Markussen og tyske Mike Halder, der alle kan kæmpe med om titlen i Danmarks stærkeste motorsportsklasse.

Netop talentmassen i serien overbeviser Martin Jensen om, at TCR Denmark har potentiale til at nå højderne fra de gamle, glade DTC-dage, der især levede højt på, at de danske stjerner i udlandet tog hjem for at dyste mod de bedste herhjemme.

»Konceptet og brandingværdien er til stede, topkørerne i dansk motorsport er til stede, og alle de nye store talenter, som jeg forventer at se i udlandet i fremtiden, er til stede.

»Nu skal vi have dansk erhvervsliv med på vognen. De skal turde kaste sig ud i det,« fortsætter Martin Jensen, der ligesom mange andre i samfundet kan mærke coronakrisens økonomiske efterdønninger.

»I nullerne stod sponsorerne i kø for at være en del af showet, og det samme gjorde de danske bilimportører.«

Udover Karsten Ree, der med Den Blå Avis og i samarbejde med Fleggaard, var en markant skikkelse i 2000'ernes DTC, var Peter Halvorsens Essex Invest en af de største spillere.

Dertil kom massiv support fra blandt andre de danske Chevrolet, Peugeot og Toyota-importører.

»Jeg tror, at det på sigt er muligt at få alle bilimportørerne med igen, for mottoet 'Win on Sunday, Sell on Monday' gælder stadig,« siger Martin Jensen.

18-årige Silas Rytter triumferede overraskende to gange i sin debutsæson. Nu er han klar til at gå efter mesterskabet for Insight Racing, som Martin Jensen også står bag. Foto: Johnny Pedersen

Mens direktøren allerede arbejder benhårdt på at gøre 2025-sæsonen bedre end nogensinde, venter i første omgang en 2024-sæson, der skydes i gang på Padborg Park i weekenden 27.–28. april.

»Vi vil se vanvittigt godt racerløb i år, for feltet har samlet sig rigtig meget, og toppen bliver endnu hårdere end tidligere.«

»Det er klart, at Kasper H. Jensen er favorit, men der er altså nogle unge løver, som godt kunne tænke sig at vinde det trofæ og få ham væltet af tronen.«

Årets TCR Denmark køres over syv weekender, og udover to ture til Padborg Park skal der køres race på norske Rudskogen, Ring Djursland og tre gange på Jyllandsringen, hvor mesterskabet også afgøres 29. september.