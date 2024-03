Onsdag fik dansk motorsport sig en ordentlig mavepuster.

Her blev det meldt ud, at Danmarks absolut største motorsportshold, GMB Motorsport, lukker og slukker.

Og den udvikling ærgrer Rasmus Vestergaard, der er vært på Formel 1-podcasten 'Alt+F1' og skriver om motorsport på B.T.

»Det er først og fremmest utroligt trist at se Danmarks største hold, storsatsende GMB Motorsport, dreje nøglen om. Det er et kæmpe tab for dansk motorsport både nationalt og internationalt,« vurderer han.

»GMB har bevist, at et hold fra lille Danmark kan nå langt internationalt – og det har givet danske kørere og mekanikere store muligheder. Forhåbentligt har de inspireret andre til at forsøge det samme.«

GMB Motorsport har på nul komma fem skabt et stort hold.

Det kulminerede ved det legendariske 24-timersløb i Le Mans i fjor, inden det altså for nylig gik galt grundet en krise i GMB-koncernen ejet af forretningsmanden René Birch.

GMB Motorsport skulle planmæssigt have kørt det internationale GT World Challenge-mesterskab, ligesom det skulle forsvare mesterskabet i motorsportens hjemlige superliga, TCR Denmark.

Sådan så danske GMB Motorsports Aston Martin ud på Le Mans 2023. Foto: GMB Motorsport/Caroline Sternsdorf

Her vandt teamet titlen i både 2022 og 2023 med Kasper H. Jensen bag rattet.

»Det har været vildt at følge det eventyr, der på rekordtid bragte GMB Motorsport til Le Mans i 2023 og ud at køre i store internationale mesterskaber. Sådan et skulle de også have kørt i år – det sker desværre ikke,« siger Rasmus Vestergaard.

At GMB Motorsport er et overstået kapitel sker ikke i kølvandet på en konkurs, men derimod en frivillig likvidation, hvor de ansatte får deres løn.

Samtidig har erhvervsfolkene Ulrik Larsen og Christian Jensen fra Selected Car Investment købt holdets biler, værktøj og pitudstyr – og de agter heldigvis at starte et dansk hold med et lignende koncept.

»Det er naturligvis vanvittigt fedt at se, at der er fundet nye ejere, der kan fortsætte holdet i en eller anden form på de hjemlige danske baner. Og så må vi bare drømme om, at et nyt Le Mans-eventyr for et dansk hold ikke er langt væk,« påpeger Rasmus Vestergaard.