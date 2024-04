»Money, money, money« lød det truende fra en indbrudstyv tidligt om morgenen hos en kvindelig pensionist.

Tyven var i de tidlige morgentimer 6. oktober sidste år brudt ind til kvinden i hendes kolonihavehus i en haveforening på Amager.

Først skubbede han hende ned på seng, truede hende på livet og gav hende mindst tre knytnæveslag i ansigtet.

Samtidig holdt han hende for munden, krævede på engelsk penge flere gange og tiltvang sig derefter vaginalt samleje med den overfaldne kvinde, som også blev kysset på munden og befølt på brysterne.

Efter voldtægten beordrede han kvinden til at blive liggende i sengen, mens han frarøvede hende blandt andet en mobiltelefon, en iPad, flere smykker samt en sort lædertaske, hvori der blandt andet lå kvindens pas.

Samtidig rev han også en halskæde af halsen på den kvindelige pensionist, inden han forlod kolonihavet med ordene »I´m coming back«.

Knap et par uger senere anholdt politiet en nu 41-årig mand fra Rumænien.

Han blev i et grundlovsforhør i Dommervagten i København sigtet for røveri og voldtægt. Selvom han nægtede sig skyldig, besluttede dommerne at varetægtsfængsle ham, hvad han har været siden.

Nu er han blevet tiltalt, og skal i midten af juni have sin sag behandlet ved en straffesag i Københavns Byret.

Ifølge anklageskriftet i sagen, som B.T. har fået aktindsigt i, vil den rumænske mand udover voldtægt og røveri også være tiltalt for tre indbrudstyverier på Frederiksberg og i den sydlige del af København.

Desuden er han også anklaget for hæleri af en række tyvekoster, som blev fundet i hans besiddelse, uden at politiet har været i stand til at bevise, at han selv har stjålet dem.

I forbindelse med den kommende retssag vil anklagemyndigheden hos Københavns Politi også nedlægge påstand om, at han efter endt afsoning skal udvises af Danmark med indrejseforbud for bestandig.