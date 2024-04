To mænd er mistænkt for at have begået røveri mod en 18-årig ung mand på Åboulevarden i Aarhus C.

I den forbindelse beder Østjyllands Politi om hjælp til at identificere de to mænd og offentliggør overvågningsbilleder af de mistænkte.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Mere konkret fandt episoden sted natten til 10. marts, hvor den 18-årige mand blev udsat for et røveri, da han blev skubbet omkuld og efterfølgende fik frarøvet sin mobiltelefon af de to formodede gerningsmænd.

Her ses den ene mistænkte. Foto: Østjyllands Politi

Episoden fandt sted omkring kl. 00.22 på Åboulevarden i Aarhus C foran et værtshus i nærheden af krydset ved Mindebrogade.

De første person beskrives som en mand på mellem 20-30 år og som 175-185 cm høj. Han beskrives med mørkt karseklippet hår og iført en mørk dunjakke af mærket 'Moncler'.

Han havde desuden lyse cowboybukser på og sort-hvide sko af mærket 'Nike.'

Den anden person beskrives ligeledes som en mand i alderen 20-30 år og som 170-180 cm høj. Han har lyst kortklippet hår, og var iført en mørk dunjakke, mørke cowboybukser og mørke sko.

Her ses den anden mistænkte. Foto: Østjyllands Politi.

Hvis man har oplysninger om, hvem de to personer er, bedes man kontakte Østjyllands Politi på telefonnummer 114.

Den 18-årige kom umiddelbart ikke alvorligt til skade i forbindelse med episoden.