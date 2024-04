Den skotske skuespiller Brian McCardie er død i en alder af 59 år.

Det skriver BBC.

McCardie var især kendt for sin rolle som mafiaboss i serien 'Line of duty'.

Hans søster, Sarah McCardie, skriver på X, at han døde pludselig i sit hjem søndag.

Familien skriver, at han »er gået bort alt for tidligt,« og, at han var »en vidunderlig og lidenskabelig skuespiller.«

Sarah McCardie siger til BBC Scotland News:

»Hele familien er sønderknust. Brian elskede sit arbejde og rørte mange mennesker og er gået alt for tidligt bort. Vi elsker ham, og vil savne ham meget.«

I en udtalelse siger Line of Duty-skaberen Jed Mercurio og producer Simon Heath, at de har været »beærede« over at arbejde sammen med McCardie.

De siger:

»Brian var en utrolig talentfuld skuespiller, og den varige effekt, han efterlod som Tommy Hunter, er et bevis på styrken i hans præstation.«

»Uden for skærmen kunne Brian ikke have været mere forskellig fra den karakter, han spillede – han var varm, sjov og charmerende. Vores tanker går til hans nærmeste i denne svære tid.«

McCardie har også medvirket i 'Outlander' og 'Time.