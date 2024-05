Resterne fra maden ligger spredt ud over gulvet. Tomme vinflasker og juicebrikker. Iltmasker hængende fra loftet og ødelagte skabe.

Nu er der blevet frigivet billeder indefra det fly, der mandag blev ramt af turbulens med katastrofale konsekvenser til følge:

Mandag lettede et fly fra London med kurs mod Singapore. Pludselig ramte voldsom turbulens, der på et tidspunkt fik flyet til at falde 6000 fod, altså cirka 1800 meter, på få minutter.

En 73-årig britisk mand mistede livet. Mindst otte kvæstede måtte bæres ud. I alt 30 blev sårede.

Billeder indefra flyet, der mandag blev ramt af voldsom turbulens. Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Billeder indefra flyet, der mandag blev ramt af voldsom turbulens. Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix

Et øjenvidne, Dzafran Azmir, beskriver ifølge Reuters, hvordan passagerernes sko fløj rundt. Hvordan flyet rystede og vippede frem og tilbage. Ikke mindst, hvordan nogle blev kastet ud af deres sæder og op i loftet, da flyet mødte luftlommen.

I alt 211 passagerer og 18 besætningsmedlemmer befandt sig på flyet, et Boeing 777-300ER-flt, fra flyselskabet Singapore Airlines.

Den voldsomme turbulens forårsagede, at flyet blev omdirigeret til Bangkok, hvor det landede tirsdag formiddag.

Her stod lægepersonale klar til at tage imod passagerne.

»Jeg tror ikke, at de have forudset, hvor slemt det var,« siger Dzafran Azmir til Reuters.

Flyselskabet, der ikke har haft en ulykke i 24 år, har siden været ude at undskylde for episoden i et opslag på Facebook:

»Vi undskylder dybt for den traumatiske oplevelse, som vores passagerer og besætningsmedlemmer har lidt på denne flyvning. Vi yder al nødvendig hjælp i denne svære tid,« lyder det.

B.T. har talt med en ekspert indenfor turbulens, der fortæller, at fænomenet kun i sjældne tilfælde bliver farligt, men at der er flere ting, der kan gå galt.