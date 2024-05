Han har altid haft det. Krudt i røven. Men det var først i en alder af 45, at der blev sat ord på. Bogstaver.

»Jeg har haft det hele mit liv, jeg fandt bare først ud af, hvad det var i de år og fik nogle forklaringer på, hvordan jeg fungerede som menneske, og hvorfor jeg både har et stort behov for at være alene og for, at der skal ske en masse ting hele tiden,« siger Felix Smith. Om at få konstateret ADHD.

Præcis hvor mange, der i Danmark har diagnosen, er der ikke tal på. De seneste 20 år har man dog set en stor stigning i antallet af diagnoser, og i dag anslås det, at 1-3 % af alle voksne har den, altså mellem 50 og 150.000 danskere.

Én af dem er den populære radio- og tv-vært, som først for to år siden fik stillet diagnosen.

Felix Smith er ikke i tvivl om, at meget havde set anderledes ud, hvis han som dreng havde fået stillet diagnosen ADHD. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Felix Smith er ikke i tvivl om, at meget havde set anderledes ud, hvis han som dreng havde fået stillet diagnosen ADHD. Foto: Bax Lindhardt

Som nævnt er det især de seneste to årtier, at der har været stor fokus på diagnosen, som var stort set ukendt, da Felix Smith var dreng.

Men når han skuer tilbage på sit liv, kunne han godt ønske, at det var anderledes.

»Man siger, at ADHD børn i skoletiden får 120 gange mere skældud end andre, fordi de tit har svært ved at sidde stille eller blive udfordret.«

»Så jeg tror da nok, at jeg havde haft en anden skolegang, hvor jeg var mere inde i klassen end udenfor døren,« siger han og griner af de utallige gange, hvor han blev smidt ud af klasseværelset.

»Så det er godt, at der er fokus på det nu, og jeg kan mærke, at det hjælper Arthur, at vi har kunnet tage hånd om det,« forklarer Felix Smith, hvis yngste søn også har fået stillet diagnosen.

»Men sådan noget vidste mine forældre ikke en skid om dengang i 1980erne. Jeg havde bare krudt i røven. Men det gjorde jo, at det var en isoleret skolegang, og at jeg var skide træt, når jeg kom hjem. Helt overstimuleret.«

»Så det kunne der have været nogen, der havde hjulpet mig med at administrere lidt bedre,« siger Felix Smith, som i videoen herunder forklarer, hvordan han i dag administrerer den og giver råd til andre.

Når han som 47-årig ser tilbage på et liv med ADHD, er han da heller ikke i tvivl om, at diagnosen også har gavnet ham.

At han eksempelvis aldrig havde fået den succesfulde karriere som tv-vært, som han fik, hvis det ikke havde været for de fire bogstaver.

»Der er i hvert fald nogle diagnoseting, som jeg er virkelig god til. Min hjerne er dygtig til at sætte sig ind i ting meget hurtigt og kunne levere med høj energi på kort tid. Og det har jeg kunnet bruge i dét, jeg laver.«

»Jeg har jo været heldig, at noget, som jeg rent faktisk var god til, fandt mig, for det var jo ikke mig, der fandt det,« siger Felix Smith om den række af tilfældigheder, der førte til, at han i en årrække var en af de mest populære tv-værter. Tilfældigheder, som du forleden kunne om læse om på bt.dk.

Som populær underholdningsvært har Felix Smith flere gange præsenteret Dansk Melodi Grand Prix. Her i 2011 med Lise Rønne. Foto: Morten Germund/Ritzau Scanpix Vis mere Som populær underholdningsvært har Felix Smith flere gange præsenteret Dansk Melodi Grand Prix. Her i 2011 med Lise Rønne. Foto: Morten Germund/Ritzau Scanpix

»Men der er andre med diagnosen, som ikke er så heldige og ender med at sidde derhjemme og kukkelure uden at kunne passe et arbejde eller koncentrere sig. Så der har jeg været heldig.«

»Dét med hele tiden at skulle videre, hele tiden ville noget mere og andet, har passet godt med et liv som underholdningsvært, hvor et tv-job ofte kun varer kun måneder og så starter noget nyt. Det har været stimulerende for mig,« forklarer han. Og tilføjer så:

»Men havde jeg vidst, hvordan min diagnose hang sammen, havde jeg haft lidt nemmere ved at styre, hvordan mit liv skulle have været.«

Som nævnt er det kun to år siden, at Felix Smith fik stillet diagnosen, og nogle brikker dermed faldt på plads i forhold til hans evne til at hyperfokusere.

»ADHD er jo en interessebaseret hjerne, så pludselig fik jeg en ny interesse, der hed mig selv, og at prøve at forstå, hvordan jeg hænger sammen. Hvorfor jeg har været god til nogle ting og dårlig til andre,« fortæller Felix Smith, som ikke kun pillede i egen navle, men også indgående læste op på diagnosen. Og fandt ud af, at den for de fleste er arvelig.

Derfor fik han testet begge sønner. Og altså konstateret, at Arthur på 10 også har diagnosen.

»Så nu interesserer jeg mig også for, hvordan jeg bedst kan hjælpe ham.«