Han skrev til dem på Snapchat for at få dem til at sende nøgenbilleder af sig selv.

Hvis de nægtede, truede han med at slå deres familie ihjel.

Det er ikke småting, en 20-årig mand fra Favrskov Kommune har tilstået – og nu også er blevet dømt for:

Tvang, trusler og blufærdighedskrænkelser af børn under 15 år lød tiltalen på, og straffen blev sat til et år og ti måneders fængsel.

Det skriver Østjylland Politi i en pressemeddelelse.

»Jeg er glad for, at den 20-årige mand nu er blevet kendt skyldig i sagen, da hans ubehageligheder og voldsomme retorik har gjort mange unge piger nervøse og usikre,« siger specialanklager i sagen, Jesper Rubow, fra anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi.

Den 20-årige mand blev ved Retten i Randers dømt for i en årrække at have udsat flere forskellige piger og yngre kvinder for flere former for digitale krænkelser.

Foruden de mange forhold, blev han også kendt skyldig i trusler mod vidner samt besiddelse og udbredelse af børnepornografisk materiale i form af videoer af nøgne mindreårige piger på sin telefon.

»Nu får han en tiltrængt pause i fængslet, og når han bliver løsladt efter afsoning, er det med et forbud mod at kontakte fremmede børn under 18 år, hvilket jeg også finder meget passende i den her sag,« siger specialanklager Jesper Rubow.

Kontaktforbuddet gælder på ubestemt tid, og derudover blev den 20-årige også dømt til at betale knap 25.000 kroner i erstatning til nogle af de forurettede piger.

Sagen blev ført ved retten som tilståelsessag, hvor den 20-årige tilstod de mange forhold, der er blevet begået mod unge piger fordelt over hele landet.

Den 20-årig har siddet varetægtsfængslet siden 1. februar.

Han udbad sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke af dommen til landsretten.