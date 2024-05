Hvis Den Internationale Straffedomstol (ICC) udsteder en arrestordre på Benjamin Netanyahu, vrider det ifølge B.T.s mellemøstkorrespondent armen om på Mette Frederiksen.

Spørgsmålet er nemlig, om hun og Danmark vil følge arrestordren og anholde den israelske premierminister, hvis han møder op i Københavns Lufthavn, eller om hun vil modsætte sig rettens ord for sin allierede.

»Det er absurd og uden fortilfælde, at ledere fra et demokratisk land bliver sat i bås med verdens største dødskult,« siger B.T.s mellemøstkorrespondent, Jotam Confino.

Chefanklageren i Den Internationale Straffedomstol, Karim Khan, bad tirsdag om en arrestordre på Israels premierminister, Benjamin Netanyahu og forsvarsminister, Yoav Gallant.

Anmodningen lød også på en arrestordre på tre ledende medlemmer af Hamas.

Hvis anmodningen bliver godkendt, sætter det, ifølge Jotam Confino, alle Israels allierede – herunder Danmark – i en penibel situation.

»Danmark skal træffe en beslutning, om hvorvidt vi vil indordne os arrestordren eller trække os ud af ICC. Der er jo ikke tale om en eller anden kriminel fra Albanien, men om en premierminister,« siger Jotam Confino.

Derfor mener Confino ikke, at Mette Frederiksen vil sidde på sine hænder og lade Københavns Politi anholde Netanyahu i lufthavnen, hvis han skulle komme på visit.

Der vil være en dialog mellem de to statsledere inden et eventuelt besøg. Og det scenario er ikke helt utænkeligt.

»Der er allerede flere lande, som har stillet sig kritiske overfor en mulig arrestordre. Blandt andet Storbritannien, Tyskland og Tjekkiet. Det, at de er kritiske, betyder, at Israel vil kunne tvinge dem til at tage et standpunkt,« siger Jotam Confino.

Det kan Netanyahu vende til sin fordel.

»Hvis et land siger, at de ikke vil følge rettens ord, kan Netanyahu lave en gimmick, hvor han møder op i London eller København, fordi han har fået lovning på, at han ikke bliver anholdt, og at landet ikke vil indordne sig ICC.«

USA har ikke bundet sig til nogle forpligtelser til ICC. Det betyder, at de har mere frihed til at ytre sig, som de vil.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har allerede afvist anmodningen fra chefanklageren hos ICC, med hentydning til at Israel ikke har begået folkemord.

»Uanset, hvad disse kendelser antyder, er der ingen lighed mellem Israel og Hamas,« sagde Biden.