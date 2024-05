Efter en historisk våd start på året er vejret vendt fuldstændig på hovedet.

Det samme gælder advarslerne til os danskere.

Hvor vi igen og igen blev advaret om risikoen for lokale oversvømmelser efter voldsomme regnskyl så sent som sidste måned, er det nu tørke, vi skal være opmærksomme på.

Af myndighedernes hjemmeside brandfare.dk fremgår det, at der nu er 'høj brandfare' over store dele af landet.

»Antændelse ved glød eller mindre flamme vil kunne forekomme,« lyder definitionen på høj brandfare.

Med andre ord: Der skal ikke meget til at starte en naturbrand.

Som det fremgår af kortet herunder, er der høj brandfare i størstedelen af Midt- og Vestjylland, i store dele af Vest- og Nordsjælland og enkelte andre steder i landet.

Hos Danske Beredskaber er man allerede rykket ud til flere naturbrande, og det har fået beredskabet til at komme med en klar opfordring til os danskere:

»Vi har haft en af de vådeste april-måneder, og derfor tror de fleste, at det ikke kan være så knastørt, men det er en fejlvurdering,« sagde Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef ved Danske Beredskaber, til TV 2 for to dage siden.

Det skete, efter beredskaberne var rykket ud til flere naturbrande, som ser ud til at være forårsaget af ukrudtsbrændere eller en grill, der ikke var blevet slukket ordentligt.

DMIs tørkeindeks viser da også tydeligt, at den våde april måned nu er en saga blot.

Over det meste af landet er det tørt; ikke mindst i København, hvor tørkeindekset nu er oppe på 8,8.

De kommende dage lover DMI en anelse regn, men det vil ifølge vagthavende meteorolog Klaus Larsen ikke være nok til at banke tørkeindekset særlig meget ned.

Med udsigt til flere varme og solrige dage fra slutningen af ugen ser tørken nærmere ud til at bide sig fast.