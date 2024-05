»Alle, der ikke var iført sikkerhedssele, blev med det samme kastet op i loftet.«

Sådan forklarer Dzafran Azmir, som var passager på det fly, der mandag blev ramt af voldsom turbulens, til Reuters.

En døde og 30 blev sårede på flyet, der lettede fra London mandag morgen med kursen mod Singapore.

Ifølge Reuters er det en 73-årig britisk mand, der er omkommet. Han døde højst sandsynligt af et hjertetilfælde. Syv passagerer meldes desuden hårdt kvæstet på grund af hovedskader.

De præcise omstændigheder i forhold til ulykken er endnu uklare.

Ifølge Dzafran Azmir viste den kraftige turbulens sig dog pludseligt:

»Flyet begyndte at vippe op og ned, mens det rystede, og så kom der et dramatisk fald,« siger han til mediet.

Ifølge Flightradar faldt flyet, et Boeing 777-300ER-fly, 6000 fod, altså cirka 1800 meter, gennem luften på blot få minutter, skriver Reuters.

På grund af den uhyggelige turbulens blev flyet omdirigeret til Bangkok, hvor det landede tirsdag formiddag lokal tid.

Flyselskabet bag, Singapore Airlines, der, ifølge TV 2 Nyheder, ikke har haft en ulykke i 24 år, har siden været ude at sætte ord på hændelsen:

»Singapore Airlines udtrykker sin dybeste medfølelse med den afdødes familie,« skriver Singapore Airlines i en udtalelse og tilføjer:

»Vores prioritet er at yde al mulig hjælp til alle passagerer og besætningsmedlemmer om bord på flyet. Vi samarbejder med de lokale myndigheder i Thailand om at yde den nødvendige lægehjælp og sender et team til Bangkok for at yde yderligere assistance.«

211 passagerer og 18 besætningsmedlemmer var ombord på flyet, hvor en således mistede livet, mens adskillige blev sårede.

Selvom hændelsen er alvorlig, sker det sjældent, at turbulens går hen og bliver farligt.

Det har Clara Velte, der er lektor og leder af Turbulence Center of Excellence på DTU, forklaret overfor B.T.:

»Det er meget sjældent, at turbulens er så kraftig, at det skaber problemer af denne slags. Der er computersystemer for at stabilisere turbulens, men hvis det er kraftigt nok, kan man ikke parere for det – og så kan der ske sådanne extreme events.«

