For omkring halvandet år siden endte politikeren Mette Thiesen i centrum for en opsigtsvækkende sag, da hendes daværende kæreste blev politianmeldt, efter han overfaldt en ansat i Nye Borgerlige under en valgfest.

Nu fortæller hun for første gang om forholdet, som med hendes ord efterlod hende nedbrudt.

Det gør hun i et længere interview med Ude og Hjemme.

Mette Thiesen, som dengang sad i Folketinget for Nye Borgerlige, men nu er medlem af Dansk Folkeparti, forklarer, at hun mødte manden, som efterfølgende blev hendes kæreste, for omkring to år siden, da hun befandt sig et sårbart og skrøbeligt sted i sit liv.

Mette Thiesen meldte sig i kølvandet på sagen fra valgfesten ud af Nye Borgerlige. Nogle måneder senere meldte hun sig ind i Dansk Folkeparti. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix Vis mere Mette Thiesen meldte sig i kølvandet på sagen fra valgfesten ud af Nye Borgerlige. Nogle måneder senere meldte hun sig ind i Dansk Folkeparti. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Til Ude og Hjemme forklarer hun, at manden overøste hende med søde ord, hvilket slog benene væk under hende – men i tiden efter fulgte en fase med det, som hun beskriver som »nedbrydningen«.

Siden har hun læst flere bøger om eksempelvis psykisk vold i parforhold, og flere af de ting, som hun læste om, kunne hun genkende fra sit eget liv, forklarer hun til ugebladet.

I interviewet med Ude og Hjemme forklarer hun, at hun kun husker brudstykker fra den valgfest, som Nye Borgerlige holdt efter valget i november 2022.

Forinden havde hendes daværende kæreste fået at vide, at han ikke var velkommen – men alligevel dukkede han op.

Som flere medier – herunder B.T. – efterfølgende kunne berette om, blev han undervejs smidt ud efter at have angrebet en af partiets medarbejdere.

»Min kærestes opførsel i tirsdags var uacceptabel, og den tager jeg selvfølgelig afstand fra,« skrev hun efterfølgende i en sms til B.T. om episoden.

Nu fortæller hun til Ude og Hjemme, at hun den aften blev så chokeret, at hun helt fysisk løb væk. Men skandalen fulgte med.

»Jeg havde det, som om jeg lå på gulvet i fosterstilling, og folk bare blev ved med at sparke til mig. Det var som at være under vand, hvor man skriger, men ingen kan høre det, og jeg sank bare dybere og dybere ned,« forklarer Mette Thiesen til ugebladet.

Ved valget i november 2022 fik hun 4.357 personlige stemmer. Hun har siddet i Folketinget siden 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Ved valget i november 2022 fik hun 4.357 personlige stemmer. Hun har siddet i Folketinget siden 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

På det sociale medie X delte Mette Thiesen i lørdags, at hun havde givet interviewet med Ude og Hjemme.

Noget, som hun beskrev som »skrøbeligt, svært og hudløst – men vigtigt og nødvendigt«.

Mandag morgen skriver hun, at hun siden har modtaget mange støttende beskeder:

»Ord kan ikke beskrive, hvor vildt det har været at få al den kærlighed i min indbakke, efter jeg stod frem med min historie. Tak for at lægge politiske forskelle til side og bare se mig. Det har jeg ikke prøvet før. Håber, min historie kan hjælpe andre,« skriver hun.

I en sms til Ude og Hjemme skriver politikerens ekskæreste, at der dengang blev skrevet mange ting i medierne, som ikke var korrekte – og at han kun har gode ting at sige om Mette Thiesen.

Derudover ønsker han ikke at kommentere yderligere, lyder det.