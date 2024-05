Der er blevet sat et punktum i sagen, hvor en 31-årig mand sad på anklagebænken for at sprede skræk og rædsel i Slagelse.

Fredag blev han dømt i retten i Næstved for at have luret ind ad vinduerne hos 27 personer.

Den 31-årige overvågede kvinderne og filmede ind ad deres vinduer – i flere af tilfældene var kvinderne afklædte imens.

Flere af hans ofre var mindreårige, da de blev begloet af den 31-årige.

Kvinder i Slagelse, hvor han huserede, kunne tilbage i maj 2023 berette om, hvordan den mystiske mand, der lyste ind ad deres vinduer, spredte skræk og rædsel i området.

Nægtede beluring

Nu er den 31-årige blevet dømt for at have krænket deres blufærdighed og krænket husfreden.

Fire måneders ubetinget fængsel lød straffen. Det oplyser hans forsvarsadvokat, Lene Sejersen, til B.T.

Den 31-årige har igennem hele forløbet nægtet, at han var der for at belure kvinderne – i stedet var han der for at stjæle, har han tidligere forklaret. Noget retten dog ikke valgte at tro på.

»Vi mener, det er bevist, at du var der for at krænke blufærdigheden for at lure på nøgne damer eller se folk have sex og eventuelt filme med dit kamera,« udtalte dommeren, da manden tilbage i januar blev kendt skyldig i forbrydelsen.

Der skulle dog gå flere måneder, før han kunne blive pålagt en fængselsstraf i sagen.

Det skyldtes, at man afventede svar på en mentalundersøgelse, der skulle afklare, om han var egnet til at afsone en almindelig fængselsstraf. En mentalundersøgelse, der næsten var et halvt år undervejs.

Mentalerklæringen viste dog ikke, at manden havde været sindssyg i gerningsøjeblikket, og at han var egnet til at afsone almindelig straf. Det fremgik, da den blev præsenteret torsdag.

Dømt flere gange før



Dermed er der altså nu sat et foreløbigt punktum i den lange række af sager, som den 31-årige har været involveret i.

Det er nemlig langt fra første gang, at den 31-årige var i retten for at have luret på kvinder.

Torsdag blev han idømt fængselsstraf i retten i København for at have optaget en række videoer på sin telefon, hvor han brød ind hos flere kvinder, og filmede dem, imens de sov.

Tilbage i december blev han kendt skyldig for at have brudt ind hos flere kvinder på et hotel i København, hvorefter han rørte ved kvinderne imens de sov.

Derudover er han blandt andet tidligere dømt for at sætte et skjult kamera op i et solarie, som skulle bruges til at filme de besøgende.

Derudover har han også en dom for at have franarret kvinder nøgenbilleder, og så er han også dømt for at have hacket sig ind på kvinders sociale medier for at tilgå billedmateriale.

