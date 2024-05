MobilePay har tirsdag morgen tilbagekaldt en opdatering af sin særdeles udbredte betalingsapp.

Et pudsigt teknisk problem drillede Iphone-brugere i en periode mellem kl. 9-10.

Det bekræfter selskabet over for B.T.

Hvis tappede sig ind i appen for at foretage en betaling – eller anmode om én – fik man således besked om, at den skulle opdateres, inden man kunne fortsætte.

Så langt, så godt.

Men problemet var, at trykkede man sig videre via linket i MobilePay-appen endte man hos det norske søsterselskab Vipps' betalingsapp.

Linket var simpelthen forkert.

»Vi stoppede opdateringen på iOS da vi opdagede fejlen,« oplyser Mads Allingstrup, kommunikationsansvarlig hos MobilePay.

Det var her, man endte, hos norske Vipps, hvis man forsøgte at opdatere MobilePay. Foto: Screenshot/AppStore

Selskabet kender ikke til antallet af brugere, der stødte på fejlen tirsdag morgen.

Det har dog været muligt at opdatere appen alligevel.

»Har man modtaget beskeden i appen med det forkerte link, opfordrer vi til, at man opdaterer MobilePay manuelt via App Store. Det gør man ved at søge MobilePay-appen frem og hente den nyeste version,« lyder det fra Mads Allingstrup fra MobilePay.

MobilePay har 4,5 millioner brugere i Danmark.