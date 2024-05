To grå skibe med amerikanske flag har de seneste dage vakt opsigt på havnen i Nexø.

I begyndelsen var Forsvaret ikke meget for at fortælle, hvad bådene lavede i Danmark, men nu afslører en militærchef over for TV 2 Bornholm, at de er her i forbindelse med en større øvelse i Østersøen.

»Øvelsen ved navn 'Flaming Sword 2024' træner det kollektive forsvar og vores, de internationale styrkers, mulighed for at opstille våben eller styrker i et bestemt område med meget kort varsel til støtte for andet NATO-land,« siger major Søren Gyldenhof Schilder til tv-stationen.

Han forklarer, at der er tale om såkaldte 'combatant craft medium'-patruljebåde fra USA.

Flaming Sword varer i flere uger, og det er en øvelse, som NATO gennemfører med jævne mellemrum.

Senest i 2022.

Danske specialstyrker deltager også i øvelsen.