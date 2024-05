Fra i dag bliver streamingtjenesten HBO Max erstattet med en ny tjeneste.

Der er tale om tjenesten Max, som fra denne tirsdag er tilgængelig i Danmark.

Det oplyser Warner Bros. Discovery i en pressemeddelelse.

»I dag er en milepæl i den globale udrulning af Max,« lyder det fra JB Perrette, der er administrerende direktør og formand for Global Streaming & Games hos Warner Bros. Discovery.

I pressemeddelelsen oplyses det, at den nye tjeneste vil kombinere serier og film fra HBO Max med indhold fra streamingtjenesten discovery+.

Det betyder, at »dobbelt så meget indhold er tilgængeligt på Max sammenlignet med HBO Max«, lyder det.

Brugere af tjenesten vil blandt andet kunne se frem til premieren på sæson to af 'House of the Dragon', som kan ses fra 17. juni i Europa.

Derudover vil man også kunne se film som 'Dune: Del 2', 'Barbie', 'Wonka' og 'Joker', ligesom man vil kunne »livestreame hvert eneste øjeblik af de kommende Olympiske Lege Paris 2024,« oplyses det i pressemeddelelsen.

Hvis man er interesseret i tjenesten, vil man kunne vælge mellem tre grundabonnementer på henholdsvis 79, 119 og 149 kroner om måneden samt abonnementstillægget Sport.