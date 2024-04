Det beskrives som den formentlig »vigtigste kamp« i år.

Men den kommer – måske mod forventning – ikke til at udspille sig på selve slagmarken mellem de ukrainske og de russiske soldater.

I stedet kommer den til at udspille sig et helt andet sted:

Nemlig i fabrikshallerne. Det vurderer oberstløjtnant Palle Ydstebø, der er leder af landstyrkesektionen på den norske krigsskole, over for norsk TV 2.

Medlemmer af den taktiske gruppe 'Steppeulvene' fra den frivillige formation i Zaporizjzjas territoriale fællesskab ses her forberede en affyring mod russiske tropper i Zaporizjzja-regionen den 27. april. Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Medlemmer af den taktiske gruppe 'Steppeulvene' fra den frivillige formation i Zaporizjzjas territoriale fællesskab ses her forberede en affyring mod russiske tropper i Zaporizjzja-regionen den 27. april. Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix

Vurderingen kommer han med i kølvandet på, at situationen i Ukraine fra flere sider er blevet beskrevet som både kritisk og »forværret«.

Blandt andet har den øverstkommanderende for Ukraines væbnede styrker, Oleksandr Syrskyj, i weekenden delt et længere skriv på sin Telegramprofil, hvor han satte ord på situationen langs fronten.

»Situationen ved fronten er forværret. I et forsøg på at gribe det strategiske initiativ og bryde igennem frontlinjen har fjenden fokuseret sin hovedindsats på flere områder og skabt en betydelig fordel i styrker og midler,« lød det blandt andet.

Samtidig har det længe lydt, at de ukrainske styrker har manglet den nødvendige ammunition til at stå imod presset fra russerne.

Et medlem af den taktiske gruppe 'Steppeulvene' fra den frivillige formation i Zaporizjzjas territoriale fællesskab er på, mens en raket affyres i Zaporizjzja-regionen den 27. april. Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Et medlem af den taktiske gruppe 'Steppeulvene' fra den frivillige formation i Zaporizjzjas territoriale fællesskab er på, mens en raket affyres i Zaporizjzja-regionen den 27. april. Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix

Både på landjorden og fra luften.

Først i sidste uge – efter flere måneders debat og diskussion – godkendte de amerikanske politikere en længe ventet våben- og støttepakke til Ukraine, men det forventes, at det kan tage tid, før de omtalte våben når frem til slagmarken og kan tages i brug.

Til norsk TV 2 beskriver oberstløjtnant Palle Ydstebø situationen som »alvorlig«, blandt andet fordi ukrainerne lider større tab, end hvis de havde det nødvendige artilleri og luftforsvar ved fronten.

Derfor kan de flere steder bliver nødt til at trække sig tilbage – da de ellers ville lide større tab, hvis de skulle forsøge at stå imod de russiske fremrykninger.

Blandt andet af den grund vurderer Palle Ydstebø, at det først er, når USA, EU og Ukraines partnere øger produktionen af våben og ammunition til et niveau, der overstiger Ruslands kapacitet, at de ukrainske styrker vil have kampkraft nok til at gå i offensiven.

»I 2024 vil det vigtigste slag derfor stå i fabrikshallerne. Hvis Vesten vinder det hurtigt, kan de ukrainske styrker i bedste fald tage initiativet i 2025,« siger Ydstebø til norsk TV 2.

Derudover har Ukraine også brug for tiden frem til da til at opstille og træne nye enheder til en offensiv, ligesom Ukraine – ifølge oberstløjtnanten – skal have langt flere våben og mere ammunition, end vi hidtil har set.

»Vi står over for en industriel udmattelseskrig af en art, vi ikke har set siden Anden Verdenskrig,« siger han til det norske medie.