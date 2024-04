»Totalt skamløst«. »I har ingen skam i livet«.

En demonstration skaber voldsomme kontroverser – flere dage inden den overhovedet er gået i gang.

Den propalæstinensiske gruppe 'Alle på gaden for et frit Palæstina' vil fejre Danmarks befrielsesdag 5. maj med en demonstration i København og »kræve et stop for folkemordet i Gaza«, som det lyder i et opslag på det sociale medie X.

»Vores modstandsfolk – de kammerater, der sikrede Danmark en plads på den rigtige side af historien – går med os i ånden. Ved at bekæmpe folkemordet og dansk støtte til folkemordet, fører vi den kamp videre, som de gav alt for,« fortsætter 'Alle på gaden for et frit Palæstina' i opslaget.

Og det får bølgerne til at gå højt på de sociale medier, skriver Berlingske.

Blandt andre langer kirkeminister Morten Dahlin (V) hårdt ud efter arrangøren af demonstrationen:

»Totalt skamløst,« skriver han på det sociale medie X.

Morten Dahlin understreger, at alle har ret til at demonstrere i Danmark, men finder det »helt forkert at inddrage de danske modstandsfolk« i den aktuelle konflikt i Gaza.

Arkivfoto af demonstration for Palæstina ved den Røde Plads på Nørrebro i København. Foto: Liv Latricia Habel Vis mere Arkivfoto af demonstration for Palæstina ved den Røde Plads på Nørrebro i København. Foto: Liv Latricia Habel

»Og sidestillingen mellem Israel og nazisterne er så forskruet, at jeg mangler ord. Lad os nu fejre Danmarks befrielse uden at det hele skal handle om Palæstina,« lyder det fra kirkeministeren, som ikke er ene om at tage afstand fra demonstrationen på Danmarks befrielsesdag:

»I har, i sandhed, ingen skam i livet,« skriver den danske jøde og journalist Shani Hannah Shalom på X.

'Alle På Gaden for et Frit Palæstina' har afholdt adskillige demonstrationer mod Israels angreb på Gaza, som blev indledt, efter at Hamas havde udført et terrorangreb mod Israel, som kostede omkring 1.200 mennesker livet.

Det er tidligere folketingskandidat for Frie Grønne Elise Bjerkrheim, som har lagt det stærkt omdiskuterede opslag om demonstrationen på befrielsesdagen op på X.

I et nyt opslag undrer hun sig over kritikken.

»Det er demonstrationer hver weekend. Der er intet odiøst i det. Men at folk bliver mere forargede over, at man bruger en mindedag for folkemord til at demonstrere imod folkemord, er alligevel vildt. Og det er sagt i dybeste respekt for jødernes lidelseshistorie,« skriver hun.

Ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder er over 34.000 mennesker i Gaza blevet dræbt siden starten på krigen mellem Israel og Hamas.