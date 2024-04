Da et flammehav 16. april spredte sig i Børsen, stod styrken fra Hovedstadens Beredskab i spidsen for at redde, hvad der reddes kunne.

Nu viser en mailkorrespondance, som Frihedsbrevet har fået aktindsigt i, at selvsamme beredskab godt et år forinden tilbød Dansk Erhverv en præsentation af en samarbejdsaftale med formålet at »reducere sårbarheder og øge kundskaben om forebyggelse og håndtering af beredskabssituationer«.

Men Dansk Erhverv vendte aldrig tilbage.

Spørgsmålet om, hvorfor man ignorerede tilbuddet fra Hovedstadens Beredskab, har det hverken været muligt for Frihedsbrevet eller B.T. at få besvaret, men Dansk Erhverv oplyser i en mail til B.T., at man »gjorde meget for at sikre, at restaureringen foregik på bedste vis – herunder også i forhold til brandsikring«.

Slukningsarbejde i forbindelse med at Børsen-branden. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Dansk Erhverv modtog selve tilbuddet fra Hovedstadens Beredskab 19. januar 2023.

Forinden var en medarbejder fra beredskabet rykket ud til Børsen i forbindelse med en brandalarm. Her havde medarbejderen fortalt en kontaktperson fra Dansk Erhverv om tilbuddet Eget Beredskab.

Et tilbud, der henvender sig til virksomheder, der eksempelvis holder til steder med »store kultur- og samfundsværdier«.

Kort fortalt tilbyder Hovedstadens Beredskab med Eget Beredskab at klæde virksomheder på til, hvis ulykken er ude.

Dragespiret på Børsen i flammer. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Kontaktpersonen skal ifølge den mailkorrespondance, som Frihedsbrevet har fået i hænde, have udvist interesse for tilbuddet, hvorved Jan Sahlgreen, der er koordinator på Eget Beredskab, kort efter sendte en mail afsted.

Heri byder han ind med to konkrete datoer, hvor han kan kigge forbi med en præstation af tilbuddet.

Men ingen i Dansk Erhverv vendte nogensinde tilbage.

»Jeg hørte ingenting tilbage. Men man kan jo ikke vide, om det havde gjort en forskel. De har selv sagt, at de har haft brandvagter i forbindelse med ombygningen. Så de har gjort nogle ting, men hvordan ved jeg ikke,« siger Jan Sahlgreen til Frihedsbrevet.

For at undgå for store ødelæggelser måtte Beredskabet gå varsomt til værks med slukningsarbejdet. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

Ligesom Frihedsbrevet har B.T. forsøgt at få svar på, om Dansk Erhverv har haft en lignende aftale med en anden udbyder.

Ligeledes har B.T. spurgt Dansk Erhverv, hvorfor man ikke reagerede på henvendelsen fra Hovedstadens Beredskab.

B.T. har fået et skriftligt svar fra presseafdelingen i Dansk Erhverv, der med undtagelse af få ordvalg er det samme svar givet til Frihedsbrevet.

Her understreger man som nævnt, at man gjorde meget for at sikre sig, at restaureringen og brandsikringen foregik på bedste vis.

»Lige nu er vores fokus at få driften op at køre og på sigt naturligvis at få genopbygget Børsen. I forhold til hændelsesforløb med videre så er myndighederne i fuld gang med at se også på dette.«

Dansk Erhverv oplyser også, at de ikke vil »gå ind i spekulationer«.

»Det er fuldt forståeligt, at offentligheden har en stor interesse i det skete, men vi kommer ikke til at gå ind i hverken spekulationer eller hypoteser eller henvendelser, der minder om dette,« lyder det i svaret.

Dansk Erhverv har ikke ønsket at stille op til interview om sagen.