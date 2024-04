Det er ikke nok med en sæson fem af den populære TV 2-serie 'Sommerdahl'.

På et pressemøde for den kommende sæson, kan skaberne nemlig afsløre, at fans godt kan begynde at glæde sig.

Det er nemlig ikke slut med at følge Peter Mygind som efterforsker i Helsingør.

Snart er chefefterforskeren tilbage på tv.

Mens sæson fem annonceres, så kommer der nemlig også en sæson seks.

Og det er der nok god grund til.

Serien er nemlig blevet vanvittig populær i både ind- og udland.

Det har Peter Mygind tidligere fortalt til B.T.

»Jeg bliver meget rørt over, at vi får lov til at fortsætte. Når man rammer en vis alder, som jeg har nu, bliver man også lidt taknemmelig over at lande den rolle lige nu. I en serie, som ovenikøbet kører i 35 lande.«

»Vi er eftersynkroniseret på tysk og fransk. Selv på russisk sidder der en skuespiller og laver alle vores stemmer. Så nu har jeg også fået russiske følgere,« fortalte Peter Mygind. Omend med forbehold.

Små 40 lande bliver 'Sommerdahl' set i. Heriblandt Australien, Senegal, Grækenland, USA. Og altså ikke mindst Tyskland.

»Vi har flere seere i Tyskland end 'Barnaby', som var en stor, berømt og stadig kørende serie. Måske fordi vi er lidt mere unge, lidt mere friske.«

Den nye sæson af 'Sommerdahl' kan ses på TV 2 Charlie og TV 2 Play.