Han har været på den før. En lang rejse med en rolle. Men denne gang er den vild. Rejsen med chefefterforsker Dan Sommerdahl fra serien af samme navn.

»Det er faktisk meget rørende,« siger Peter Mygind om i en alder af snart 60 at have fået fans i hele verden. Som tilmed rejser hele vejen til Danmark. Blot for et glimt af ham. Og Helsingør.

Den nordsjællandske kystby tiltrækker nemlig turister på grund af ‘Sommerdahl’.

»Jeg kan huske for et par år siden, at der pludselig stod en amerikaner og skreg, da han så mig.«

I fire år har rollen som Dan Sommerdahl fyldt meget i Peter Myginds liv. Og gjort ham berømt langt ud over Danmarks grænser. Foto: TV 2 Vis mere I fire år har rollen som Dan Sommerdahl fyldt meget i Peter Myginds liv. Og gjort ham berømt langt ud over Danmarks grænser. Foto: TV 2

»Han var fløjet helt fra Connecticut bare for at se, hvor ‘Sommerdahl’ var filmet. Og så filmer vi, lige hvor han står.«

»Altså, han var helt oppe at køre,« griner Peter Mygind, som også husker en kvindelig fan fra Colombia i Sydamerika.

Hun skrev til ham. Spurgte interesseret til, om han monstro var gift. Hvilket han jo var og er.

Men det stoppede hende ikke.

»Pludselig en dag skrev hun, at nu havde hun købt billet til København, og så fik hun lov til at møde mig på filmsettet, hvor jeg sammen med produktionen fik skaffet hende en statistrolle.«

»Hun var helt i chok,« griner Peter Mygind, som er blevet genkendt de mærkeligste steder i verden. Senest under en ferie på Maldiverne.

Nu er serien gået ind i sin fjerde sæson, og Peter Mygind er tilbage i den åbentstående skovmandsskjorte. Som Dan Sommerdahl.

»Jeg bliver meget rørt over, at vi får lov til at fortsætte. Når man rammer en vis alder, som jeg har nu, bliver man også lidt taknemmelig over at lande den rolle lige nu. I en serie, som ovenikøbet kører i 35 lande.«

»Vi er eftersynkroniseret på tysk og fransk. Selv på russisk sidder der en skuespiller og laver alle vores stemmer. Så nu har jeg også fået russiske følgere,« griner Peter Mygind. Omend med forbehold.

For hjemme på matriklen i Charlottenlund, ved de godt, hvem de holder med. Og har vist det.

»Det var mit barnebarn Rosa på fire, som kom hjem fra børnehaven og sagde ‘farfar, vi skal have et Ukraine-flag’. Så det har vi flaget med, indtil det mørnede,« smiler Peter Mygind. Stolt over barnebarnet.

Små 40 lande bliver ‘Sommerdahl’ set i. Heriblandt Australien, Senegal, Grækenland, USA. Og altså ikke mindst Tyskland.

I en alder af snart 60 år, føler Peter Mygind sig taknemmelig over det, som livet og karrieren har budt ham. Foto: Bax Lindhardt Vis mere I en alder af snart 60 år, føler Peter Mygind sig taknemmelig over det, som livet og karrieren har budt ham. Foto: Bax Lindhardt

At serien er blevet så stort et hit i ikke bare Danmark men store dele af verden, har Peter Mygind et bud på.

»Den skræmmer ikke folk væk,« lyder den korte version.

»Man sidder ikke og gyser og bliver utilpas. Der er en lille krimi i, som vi forsøger at løse på bedste vis.«

»Mordet er ikke særlig bestialsk, der er ikke meget blod, men det er stadig en krimigåde,« siger Peter Mygind, som især er overrasket over, hvor mange unge seere serien har.

Men også over, hvor vildt populær den er syd for grænsen, hvor han selv pludselig har fået en karriere på grund af såvel ‘Borgen’ som den.

»Vi har flere seere i Tyskland end 'Barnaby', som var en stor, berømt og stadig kørende serie. Måske fordi vi er lidt mere unge, lidt mere friske.«

»Men rent tryghedsmæssigt er vi samme genre. Der er ingen børn, der går i seng med traumer,« griner den populære skuespiller.

Når den fjerde sæson ruller over skærmen, er Peter Mygind allerede i gang med at filme næste sæson. Og lige så legende let som det ser ud på tv, lige så hårdt arbejde er det i de fire måneder, optagelserne står på.

»Jeg tager mit arbejde vildt alvorligt og bruger sindssygt meget energi. Både når jeg er der og på forberedelserne. Jeg vil gerne møde op og kunne mine ting og være ordentlig.«

»Det betyder meget for mig,« indrømmer Peter Mygind, som også erkender, at han i en alder af snart 60 befinder sig et godt og heldigt sted.

»For den her rolle er fire måneder hver dag. I teorien behøver jeg ikke lave andet. Det er dybt privilegeret,« tilføjer han.

Men én ting er teori. Noget andet er Peter Mygind.

Lige siden Peter Myginds søn blev overfaldet i 2006, er han gået aktivt ind kampen mod vold og mobning. Foto: Birgitte Koefoed / DR Vis mere Lige siden Peter Myginds søn blev overfaldet i 2006, er han gået aktivt ind kampen mod vold og mobning. Foto: Birgitte Koefoed / DR

»Jeg er jo ikke sådan én, der bare sidder og venter på, at telefonen skal ringe. Så lige siden min søn blev overfaldet for efterhånden 17 år siden, har jeg været ude og holde foredrag om social ansvarlighed.«

»Så jeg er også sådan en, der engagerer mig,« siger Peter Mygind, som turnerer med ikke færre end otte forskellige foredrag og derudover støtter en række formål og foreninger.

Her og nu og de næste fire måneder gælder det dog rollen som den populære og elskede Dan Sommerdahl.

»Det er et tysk forlag, der ejer rettighederne til Anna Grues bøger (som serien er bygget over, red.), og hvis det stod til dem, vil de lave det her i 20 år til,« griner han.

»Om jeg kan holde til det? Lige nu ja. Lad os tage et par år til og se, hvordan det går.«

Den nye sæson af ‘Sommerdahl’ kan ses på TV 2 Charlie og TV 2 Play.