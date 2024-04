50 år er ingen alder.

Og den tidligere Manchester United-stjerne Ryan Giggs har ifølge engelske Daily Mirror valgt at træde ind i halvtredserne med et lille barn på armen.

Waliseren skal nemlig være far for tredje gang. Og for første gang med sin nye kæreste, den engelske undertøjsmodel Zara Charles.

De gode nyheder følger en turbulent tid for den tidligere walisiske landstræner, der blev fyret, fordi han blev sigtet for psykisk og fysisk vold i hjemmet efter anklager fra ekskæresten Kate Greville.

Ryan Giggs og den engelske undertøjsmodel Zara Charles Foto: Kiri Stfa/Backgrid/Ritzau Scanpix Vis mere Ryan Giggs og den engelske undertøjsmodel Zara Charles Foto: Kiri Stfa/Backgrid/Ritzau Scanpix

Men i en retssag i juli 2023 afviste dommeren at forfølge Grevilles anklage, fordi hun gentagende gange nægtede at lægge centrale beviser frem i sagen.

Barnet bliver parrets fjerde i alt, da Ryan Giggs har to børn med sin tidligere kone, mens Zara Charles har et enkelt. Den yngste af børnene er Ryan Giggs søn, Zach, på 17 år.

I dag er Giggs ifølge mediet vendt tilbage i sin rolle som medejer for den mindre Manchester-klub Salford City Football Club, der spiller i den fjerdebedste engelske fodboldrække.

Alt er dog ikke fryd for Ryan Giggs.

Hans bror, Rhodri Giggs, var tidligere på året ude med voldsomme anklager rettet mod sin storebror. Ryan Giggs har tidligere været i mediernes søgelys, da han blev afsløret i at have en affære med sin brors kone.

Læs Rhodri Giggs beskyldninger her.