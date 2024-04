Den travleste lufthavn i Storbritannien, Heathrow, bliver ramt af flere strejkebølger den kommende tid.

Det er noget, der kan føre til »omfattende forstyrrelser«.

Det skriver Sky News.

Den første af de meldte strejker er allerede gået i gang. Det gjorde den mandag morgen, hvor 300 medarbejdere i grænsekontrollen valgte at nedlægge arbejdet.

I alt vil de strejke i fire dage i protest mod ændringer i deres arbejdsforhold, skriver The Guardian.

De pågældende ansatte arbejder til dagligt i terminal 2, 3, 4 og 5, lyder det fra fagforeningen Public and Commercial Services (PCS).

Ifølge fagforeningen protesterer man mod indførslen af nye vagtplaner, som man mener vil tvinge omkring 250 af de ansatte til at forlade deres job i paskontrollen.

»Vores medlemmer er vrede og skuffede over at blive tvunget ud af deres job. Selvom ikke alle vil blive berørt, vil ændringerne i uforholdsmæssig grad ramme dem, der er handicappede eller har omsorgsansvar,« lyder det ifølge Sky News fra PCS' generalsekretær Fran Heathcote.

Arkivfoto fra Heathrow Lufthavn. Foto: Alishia Abodunde/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto fra Heathrow Lufthavn. Foto: Alishia Abodunde/Reuters/Ritzau Scanpix

Det er dog ikke den eneste strejke, der rammer lufthavnen.

Også omkring 50 brændstofchauffører, der arbejder i lufthavnen, vil strejke hen over den kommende weekend og på mandag.

Ifølge deres fagforening, Unite, forventes det, at medlemmernes strejker vil føre til »omfattende forstyrrelser« for passagererne.

De protesterer mod, at deres arbejdsgiver, flybrændstoffirmaet AFS., skal have indført nedskæringer i vilkårene for nye medarbejdere, der er ansat siden januar 2024, herunder at tilbyde dem reducerede pensions- og sygedagpenge.

Derudover forventes omkring 800 andre ansatte under fagforeningen Unites vinger, at strejke i maj.

Der er blandt andet tale om ansatte i passagerservicen, ansatte i driften af bagagevogne og de sikkerhedsvagter, der er ansvarlige for, at alle medarbejdere i Heathrow og køretøjer bliver kontrolleret, inden de kører ind på Heathrow.

Deres strejke forventes at ramme fra 7. maj til 13. maj.

Heathrow har ifølge The Guardian tidligere oplyst, at de har beredskabsplaner på plads for enhver strejke og for at undgå påvirkning af passagerernes rejser.