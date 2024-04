Det kaldes en form for pyramidespil. Af den mere frastødende slags.

For jo mere digitalt indhold med overgreb af børn, man kan dele på nettet, jo grovere indhold kan man få adgang til.

»Vi er bekymrede over, at tendensen kan føre til en større udbredelse af overgrebsmateriale, fordi materialet indgår i et 'spil' for brugerne,« siger Per Frederiksen, psykolog og seniorkonsulent, hos Red Barnet.

Og ifølge nye tal fra organisationen kan det tyde på, at fænomenet ICAP – Invite Child Abuse Pyramid – er i en eksplosiv udvikling herhjemme.

I alt var 42 procent af alt ulovligt indhold, der blev anmeldt via Red Barnets 'AnmeldDet'-site netop af den slags sidste år, efter at de første tilfælde dukkede op så sent som i slut-2022.

Det drejede sig om 335 konkrete anmeldelser i 2023.

»Og tendensen ser ud til at fortsætte med samme styrke i 2024,« lyder det fra Red Barnet.

Herfra beskrives modellen således:

»Brugerne optjener point, når andre klikker på deres links, og med disse point får de selv adgang til større mængder overgrebsmateriale med børn af stadigt grovere karakter, samtidig med at siderne potentielt får flere besøgende til det ulovlige indhold.«

Og problemet er til at få øje på. I bogstaveligste forstand.

For materialet deles i vid udstrækning på åbne platforme som Reddit, Discord, X, Telegram og Instagram.

»Derfor kan både børn, unge og voksne også uforvarende støde på og komme til at klikke på links, der stammer fra pyramidekonceptet,« advarer Red Barnet, der har analyseret det anmeldte ICAP-materiale fra 2023.

På den baggrund fremgår det, at 80 procent af indholdet var med børn på 8 år eller derunder, herunder indeholder 21 procent af materialet billeder af børn fra 0-4 år.

»Fordi denne nye type deling er så offensiv, står vi også med et problem, som de store sociale medievirksomheder skal være opmærksomme på,« siger Per Frederiksen fra Red Barnet:

»Det er deres ansvar, at links til ulovligt overgrebsmateriale med børn ikke ender med at ligge frit tilgængeligt på deres platforme.«