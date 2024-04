30.000 kroner.

Så mange lønkroner mangler der cirka at tikke ind på Dina Langmachs konto.

Surt optjente penge, hun skulle have haft for at have skuret og skrubbet sommerhuse for DanCenter siden januar, forklarer hun:

»Jeg har aldrig oplevet noget lignende,« siger Dina Langmach, der har rengøringsfirmaet 'Hav&Sejl' og tilføjer:

»Det har været en udgift for mig frem for indtægt, da jeg også bruger penge på transport.«

I starten af året indgik hun en aftale med sommerhusudlejningsfirmaet om at gøre rent i fire huse i Blåvand.

For hver rengøring skulle hun ifølge aftalen sende en faktura og dernæst få udbetalt 1200 kroner.

Hun har indtil videre fået betaling for én ud af 11 fakturaer:

»De skylder mig omkring 30.000 kroner. Jeg er en enlig mor, der gør rent i weekenderne ud over mit andet arbejde. Jeg har gjort alt for at komme i kontakt med dem, men der sket intet,« siger Dina Langmach.

Dina Langmach har siden januar i år sendt 11 fakturaer til DanCenter, men foreløbig kun fået svar på én. Foto: Privat Vis mere Dina Langmach har siden januar i år sendt 11 fakturaer til DanCenter, men foreløbig kun fået svar på én. Foto: Privat

Efter det relativt hurtigt gik op for Dina Langmach, at pengene fra DanCenter ikke blev udbetalt, begyndte hun at kontakte dem.

Hun tænkte, at der måtte være tale om en fejl.

»Men jeg har intet hørt fra dem. Jeg ringer hver morgen, uden at de tager telefonen, og så har jeg sendt fakturaer, mails, rykkere og senest en inkassoskrivelse,« siger hun og fortsætter:

»De reagerer ikke på noget af det.«

Det er bestemt ikke kun Dina Langmach, der har haft en dårlig oplevelse med DanCenter på det seneste.

I starten af april mødte Karin Busk og hendes mand for eksempel op til et møgbeskidt og koldt sommerhus.

I sidste uge fortalte Annette Holger Haarby, hvordan fremmede pludselig dukkede op i hendes sommerhus med nøglerne i hånden – og det er blot to ud af talrige eksempler, B.T. har afdækket siden starten af året.

»Jeg er dybt rystet over, at et stort firma som DanCenter gør det her. Måske man ville have været mere skeptisk, hvis det var et lille firma, men de burde jo have styr på det,« siger Dina Langmach.

B.T. har kontaktet DanCenter efter Dina Langmachs kritik.

DanCenter svarer ikke på B.T.s spørgsmål, men i en skriftlig kommentar oplyser en unavngiven talsperson fra firmaet:

»Alle betalinger med gyldige fakturaer og kontrakter vil blive overholdt. DanCenter har for nylig implementeret stærkere compliance-metoder og processer. Selvom disse forbedringer midlertidigt har påvirket rettidigheden af ​​nogle leverandørbetalinger, tager vi skridt til at strømline vores faktureringsprocedurer for at minimere forsinkelser fremover.«

»I dette særlige tilfælde skyldes forsinkelsen i udbetalingen, at leverandøren ikke har en gyldig kontrakt. Vores lokale teams har rakt ud til denne leverandør for at rette op på situationen, ved at etablere en ordentlig kontraktlig aftale, der sikrer en bedre udbetalingsproces fremadrettet.«

Dina Langmach gør ikke længere rent for DanCenter – og så venter hun fortsat at få udbetalt sin løn.