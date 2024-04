Et russisk missilangreb har dræbt fire civile personer og såret yderligere 28 i den ukrainske havneby Odesa, der ligger ud til Sortehavet.

Det oplyser Odesa-regionens guvernør, Oleh Kiper, på beskedplatformen Telegram, skriver Reuters.

Blandt de sårede skulle fire være i kritisk tilstand.

Missilet slog ned tæt på Odesas havnepromenade.

Store dele af bygningens tag er allerede forkullet. Foto: Sergey Smolentsev/Reuters/Ritzau Scanpix

Missilangrebet efterlod også en ikonisk bygning i brand. Bygningen huser til daglige byens jurastuderende, og bliver blandt lokale også kaldt Harry Potter-slottet på grund af sine karakteristiske spir.

Bygningen står nu i flammer, og det er usikkert, hvor meget af den, der kan reddes.

Forud for angrebet advarede Ukraines luftvåben om, at der var fare for et forestående angreb udført med et ballistisk missil.

På Telegram bekræfter Dmytro Pletentjuk, der er talsperson for Ukraines flåde, at et ballistisk missil har ramt byen. Der er tale om et missil at typen Iskander-M, som var udstyret med en klyngebombe.