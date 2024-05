Sagen om en svensk toppolitichefs mystiske og pludselig død er ikke overstået.

Nu - 15 måneder senere - er der sket en dramatisk udvikling i sagen om Mats Löfving.

Ifølge Sveriges Radio er en mand således »mistænkt for at have forårsaget en andens død«. Det er sket i april i år.

Det bliver bekræftet af anklagemyndighedens Lars Morand.

Han vil ikke kommentere på, hvem den mistænkte person er, eller hvad den mulige forbrydelsen konkret handler om.

Anklageren vil dog gerne fortælle, at vedkommende er blevet forhørt og nægter sig skyldig.

Mats Löfving havde en eksplosiv karriere inden for politiet, hvor han hurtigt steg i graderne og havde flere topstillinger.

Op til sin død var han dog blevet genstand for en intern undersøgelse, fordi han blevet beskyldt for groft tjenestemisbrug, voldtægt og stalking af den kvindelig kollega Linda Staff. Læs meget mere om de undersøgelser her

Det var Mats Löfvings forhold til den kvindelige kollega Linda Staaf (billedet), der gennem længere tid blev undersøgt. Foto: JERRY LAMPEN Vis mere Det var Mats Löfvings forhold til den kvindelige kollega Linda Staaf (billedet), der gennem længere tid blev undersøgt. Foto: JERRY LAMPEN

I februar sidste år blev de foreløbige konklusioner fremlagt, og de var blandede.´Mats Löfving blev frikendt for de alvorligste beskyldninger - men han fik også hård kritik for sin ageren, og det blev konkluderet, at han burde fjernes fra sin post.

Få timer senere blev han fundet død.

Siden blev undersøgelsen af Mats Löfving nedlagt.

Anklageren Lars Morand vil ikke vurdere, hvor lang tid efterforskningen af den person, der er mistænkt i forbindelse med dødsfaldet, kommer til at vare, eller hvordan en tiltale overhovedet vil komme til at lyde.