Mandag startede den amerikanske senator Bernie Sanders en debat om priserne på Novo Nordisks slankemedicin.

Den populære politiker mener, at priserne på Wegovy og Ozempic er 'uhørt høje og umoralske'. Det er en dansk ekspert dog langt fra enig i:

»Priser er priser. Det er ikke skandaløst høje priser, det er bare priser. Det er sådan, markedet fungerer helt fundamentalt,« siger ekspert Jakob Kjellberg, der er professor i sundhedsøkonomi hos VIVE.

I sit debatindlæg i Politiken appellerer Bernie Sanders til, at danskerne skal hjælpe ham med at sætte prisen ned på den dyre slankemedicin, som amerikanerne er storforbrugere af.

Bernie Sanders kritiserer blandt andet, at der er så stor forskel på, hvad EU-borgere og amerikanere skal betale for medicinen. Foto: Andrew Harnik/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Bernie Sanders kritiserer blandt andet, at der er så stor forskel på, hvad EU-borgere og amerikanere skal betale for medicinen. Foto: Andrew Harnik/AFP/Ritzau Scanpix

Bernie Sanders peger blandt andet på, at medicinen kun koster omkring 35 kroner at producere, mens den bliver solgt til tusindvis af kroner.

Det er et argument, Jakob Kjellberg ikke har meget tilovers for.

»Novo Nordisk er et aktieselskab, der er sat i verden for at tjene penge til sine aktionærer. Hvis USA ikke vil betale, så må de jo sige nej,« siger han.

Er det uhørt, at man tjener tusindvis af kroner på noget, som koster 35 kroner at producere?

»Næh. Sådan fungerer medicinalindustrien,« siger Jakob Kjellberg.

Han sammenligner vægttabsmedicinen med andre produkter som designerjeans eller parfumer, der også har meget lave produktionsomkostninger, men bliver solgt til flere hundrede eller tusinde kroner.

»Det er ikke UNICEF. Vi har kræftmedicin, som i snit koster 100.000 kroner. Det koster heller ikke meget at producere, men medicin er ikke prissat ud fra etik,« siger Jakob Kjellberg.

Selvom Novo Nordisk skal pleje sine økonomiske interesser, mener Jakob Kjellberg dog ikke, at kritikken fra Bernie Sanders er helt forfejlet.

Læs også Ekspert om kæmpe sviner til Novo Nordisk: 'Særligt én ting kan blive farlig'

»Jeg kan da godt forstå, hvad han snakker om, men jeg synes jo bare, at man skal se indad. Hvis man ikke vil betale de priser, så må man kigge på sit eget sundhedssystem. Det kan ikke komme bag på nogen, slet ikke i en liberal økonomi som den amerikanske,« siger han.

Overfor B.T. henviser Novo Nordisk til deres svar til Politiken, hvor de skriver, at »det amerikanske sundhedssystem adskiller sig markant fra de fleste andre sundhedssystemer i verden, og det er meningsløst at sammenligne en listepris på medicin i USA med, hvad den almindelige dansker betaler (...)«.